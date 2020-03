17:41 Uhr

In Krumbach werden die Straßenlampen gereinigt

Es gibt noch ein Leben „neben“ Corona. In Krumbach werden aktuell Straßenlampen auf Vordermann gebracht.

Von Monika Leopold-Miller

Auch in der Krise müssen manche Arbeiten durchgeführt werden. Derzeit werden in der Stadt Krumbach die Straßenlampen gereinigt. Das LEW ist mit einem Hubwagen unterwegs, um die Lampen in der Krumbacher Innenstadt wieder auf Hochglanz zu bringen.

Der Mitarbeiter, der in luftiger Höhe mit den Arbeiten beschäftigt ist, muss sich sicherlich keine Gedanken wegen des nötigen Abstands zu anderen Menschen machen. Wie zu erfahren war, müssen diese Reinigungsarbeiten an den Straßenlampen einmal jährlich durchgeführt werden.

Am Mittwoch waren die Leuchten in der Franz-Aletsee-Straße an der Reihe. Aus diesem Grund war die Straße gesperrt.

