vor 19 Min.

In Münsterhausen soll eine zusätzliche Mittagsbetreuung kommen

Außer im Hort sollen Kinder auch in der Grundschule beaufsichtigt werden. Die Einrichtung in Münsterhausen könnte im Oktober starten.

Von Monika Leopold-Miller

Eine Mittagsbetreuung an der Münsterhauser Grundschule als Ergänzung zur Betreuung von Schulkindern im Hort der Kindertagesstätte – das wünschen sich mehrere Eltern. Da der Hortträger in der Kindertagesstätte aufgrund des pädagogischen Konzepts an einer Betreuung bis 16 Uhr festhält, könnte eine zusätzliche Mittagsbetreuung an der Grundschule eingerichtet werden, die bis 14 Uhr dauern soll.

Bürgermeister Robert Hartinger hatte zur Sitzung des Marktgemeinderats Stefan Herold und Ali Wallner von der Kindersportschule (KISS) der TSG Thannhausen eingeladen. Dieser Verein könnte die Betreuung der Kinder übernehmen. Laut Herold seien Erfahrungen bereits an der Mittelschule und Grundschule in Thannhausen sowie in Ursberg in der offenen Ganztagesbetreuung gesammelt worden. Seit zwei Jahren leitet die Kindersportschule die Mittagsbetreuung an der Grundschule in Neuburg. 26 Kinder werden dort über die Mittagszeit betreut, berichtete Ali Wallner. Sie leitet die Betreuung. „Wenn die Kinder nach Hause kommen, haben sie bereits die Hausaufgaben erledigt und sie haben auch Sport gemacht“, sagte Wallner. Nach dem Unterricht würden die Kinder zunächst essen und nach einer Erholungsphase mit den Hausaufgaben beginnen. In Neuburg seien meist zwei Personen zur Betreuung vor Ort. Unterstützt werde man von Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstleistenden oder Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres.

Die Kindersportschule gehört zur TSG Thannhausen

Bei der Kindersportschule handelt es sich laut Herold um eine Abteilung der TSG Thannhausen, die jedoch relativ selbstständig sei. Rund acht Mitarbeiter seien beschäftigt mit unterschiedlichen Stundenzahlen. Wie Wallner erklärte, wären für die Betreuung in der Grundschule zwei getrennte Räume erforderlich.

In der nichtöffentlichen Sitzung ging es auch um die Kosten der Betreuung sowie um Vertragsformalitäten mit dem möglichen Träger der Einrichtung. Wie Bürgermeister Hartinger auf Nachfrage nach der Sitzung sagte, würden sich die Kosten ungefähr in der Größenordnung der Elternbeiträge in der Kindertagesstätte bewegen. Einen bestimmten Anteil will die Marktgemeinde übernehmen.

Grundsätzlich sei der Marktgemeinderat für die Einrichtung dieser Betreuung. Nun müsse man bei den Eltern bekannt machen, dass es diese Einrichtung geben wird. Sollten genügend verbindliche Anmeldungen eingehen, könnte das Vorhaben voraussichtlich ab Oktober starten, sagte Bürgermeister Robert Hartinger.

