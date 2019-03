vor 6 Min.

In Thannhausen bildete sie alleine das Tubaregister

Die Musikvereinigung Thannhausen ehrt Tubistin Karin Jäckle und andere langjährige Musiker.

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Musikvereinigung Thannhausen konnte auf das Vereinsjahr 2018 zurückgeblickt werden. Die Dirigentin Marina Beer und der erste Vorsitzende Werner Gryksa schilderten in ihren Berichten die Höhepunkte des vergangenen Jahres, begonnen mit ihrem ersten Frühjahrskonzert in der Aula der Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen, welches ein großer Erfolg war.

Das Wertungsspiel in Balzhausen (ausgezeichneter Erfolg mit 93 Punkten) und der Oberstufenwettbewerb in Ingolstadt, bei dem ein sehr guter vierter Platz erspielt werden konnte, folgten. Nach den betont konzertanten Auftritten folgte eine belebte Zeit der Unterhaltungsmusik. Hier hatte sich die Ausrichtung der Musikvereinigung gewandelt. Beim Biergartenauftritt in Ursberg, der Serenade am Edith-Stein- Haus und dem Pfarrfest in Thannhausen konnte das neue Repertoire bereits gehört werden. Doch als Höhepunkt im Bereich der Unterhaltungsmusik bezeichnete man die Krumbacher Festwoche. Das musikalische Jahr wurde traditionell mit dem Kirchenkonzert in der Stadtpfarrkirche Thannhausen beendet. Im Bereich des Bläserzentrums fand 2018 ein Umbruch statt. Mit Marina Beer, der neuen musikalischen Leiterin des Bläserzentrums und Sabine Bußjäger wurde ein neues Organisationsteam geschaffen. Das Bläserzentrum ist die Nachwuchsschmiede der Musikvereinigung, somit wurde die Ausbildung klar darauf ausgerichtet, dass das gemeinsame Musizieren im großen Blasorchester das Ziel ist. Auch die „Band(e)“, das Vororchester der Musikvereinigung, wurde neu belebt. Die Weiterentwicklung der Kinder in der „Band(e)“ steht neben der musikalischen Ausbildung auf dem Instrument im Vordergrund.

Die finanzielle Lage ist stabil

Der Schatzmeister Tobias Hemmerle konnte, wie in den vergangenen Jahren, gute Zahlen vorlegen. Die finanzielle Lage der Musikvereinigung entwickelt sich stabil und ist geregelt. Dies beruht größtenteils auf großzügigen Spenden einzelner Personen, Stiftungen, dem ASM und der Stadt Thannhausen.

Auch nicht-musikalisches Engagement, beispielsweise bei Kult um 8 oder beim Thannhauser Weihnachtsmarkt, ist zur wichtigen Einnahmequelle geworden. Die Kassenprüfer Franz Bußjäger und Erich Keller konnten eine ordentliche Buchführung und einen umsichtigen Umgang mit den finanziellen Mitteln der MV feststellen und bestätigen.

In der Versammlung konnten auch einige Musiker ausgezeichnet werden. Alissa Ernst an der Klarinette und Laura Sturm am Horn erhielten das Abzeichen für zehn Jahre aktives Musizieren. Für 25 Jahre wurden Agnes Reinbold und Mathias Miller ausgezeichnet.

Für 40 Jahre wurden Peter Straub und Karin Jäckle geehrt. Peter Straub ist seit vielen Jahren Hornist im Verein und Mitglied im Vorstand, hier vor allem für die Organisation von Festen und Feiern zuständig. Karin Jäckle spielt seit nun 40 Jahren die Tuba im Verein und bildete zeitweise alleine das Tubaregister. Dies ist vor allem bei Umzügen keine leichte Aufgabe.

Die nächsten Termine: 27. April: Frühjahrskonzert im Ringeisensaal Ursberg – mit Blechbrasserie. 1. Mai: Maianspielen in Thannhausen. 18. Mai: Wertungsspiele in Krumbach. 2. Juni: Umzug beim Bezirksmusikfest Nattenhausen. 14. Juni: Bräuhaus Ursberg. (zg)

