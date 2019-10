In Thannhausen sind alle großen Themen abgeräumt

Bürgermeister Georg Schwarz hinterlässt eine beeindruckende Bilanz in Thannhausen. Das macht es potenziellen Nachfolgern nicht leicht, Akzente zu setzen.

In Thannhausen hat sich viel getan. Zahlreiche Projekte wurden in den vergangenen sechs Jahren umgesetzt, geplant oder stehen jetzt kurz vor der Fertigstellung. Seinem Nachfolger hinterlässt der scheidende Bürgermeister Georg Schwarz eine ziemlich gute Bilanz. Praktisch alle großen Themen sind abgeräumt. Sicher hat sich Schwarz nicht nur Freunde gemacht. Manchen hat sein hemdsärmliger Politikstil und bisweilen auch etwas großspurige Art nicht gefallen. Für Thannhausen hat Schwarz aber sehr viel bewegt.

Irgendwie fehlte daher auch bei der Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten der Grünen ein bisschen der Ansatzpunkt, was denn in Thannhausen wirklich zu verbessern wäre. Mit der spärlichen Facharztversorgung sprach Carsten Pothmann zwar einen richtigen Punkt an, dennoch wirkte es ein bisschen bemüht, diesen Umstand als drängendes Problem in Thannhausen darzustellen.

Die Menschen im Plenum hatten etwa mit der hohen Belastung durch den Schwerlastverkehr in der Bahnhofstraße sehr viel konkretere Sorgen. Überhaupt schien der Kandidat von den Themen in Thannhausen noch weit entfernt. Das wurde auch darin offenbar, dass sich nicht einmal die bei der Vorstellung im Thannhauser Pfarrsaal anwesenden Gäste im Publikum sonderlich für den Kandidaten zu interessieren schienen.

In der abschließenden Fragerunde dominierten bundes- und landespolitische Themen. Nur einer wollte noch wenigstens wissen, wie alt Pothmann sei. Er wird sicher noch einiges nachzuholen haben, will er die Wählerin Thannhausen von sich überzeugen. Zumal die CSU offenbar einen lokalen Kandidaten präsentieren wird. Er sei jung und kommunalpolitisch erfahren, deutete CSU-Vorsitzender Robert Schmid an. Endgültig bekannt gegeben werde die Personalie jedoch erst nach dem der Ortsverband ihn nominiert hat. Der infrage kommende Personenkreis verkleinert sich allmählich.

