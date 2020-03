vor 17 Min.

In der Nassauer Straße: Neuer Wohnraum

Geplant ist ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten

Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten soll in der Nassauer Straße, angrenzend an die Südstraße, errichtet werden. Bürgermeister Hubert Fischer begrüßte das Vorhaben, da es eine Nachverdichtung in der Stadt bedeute und neuen Wohnraum schaffe.

Darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses diskutiert. Die Zufahrt zum Gebäude ist von Norden her geplant. Es sind sieben Stellplätze vorgesehen. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten dem Vorhaben einstimmig zu.

Die Motorradfreunde Attenhausen möchten ein Gebäude (Wohncontainer) zu Vereinszwecken in der Krumbacher Bahnhofstraße, Ecke Nordstraße (Nähe Wertstoffhof), errichten. Laut Stadtbaumeister Björn Nübel handelt es sich um ein Gewerbegebiet, somit sei das Vorhaben rechtlich möglich. Die Ausschussmitglieder waren einstimmig dafür.

Ein Wohnhaus ist am nordwestlichen Ortsrand von Krumbach „Am Rothenbach“ geplant. Bereits seit 2018 beschäftigte sich der Ausschuss damit. Jetzt wurde im Ausschuss einstimmig beschlossen, dem Stadtrat zu empfehlen, den Satzungsbeschluss für die Einbeziehungssatzung öffentlich bekannt zu machen.

Ursula Bader (CSU) sprach den Parkplatz hinter dem Eco-Gebäude in der Bahnhofstraße an, der von der Stadt angemietet ist. Sie wünschte sich eine deutlichere Beschilderung. Auswärtige Besucher würden sich ihrer Meinung nach schwer tun, diesen Parkplatz zu finden.

Bürgermeister Fischer wies darauf hin, dass sich die Veröffentlichung des Verkehrsgutachtens auf der Homepage der Stadtverwaltung verzögert habe. Voraussichtlich ab Mittwoch müsste es nun online sein, sagte Stadtbaumeister Nübel. (lmm)