25.06.2018

In der Turnhalle Musik machen

Deisenhauser wollen einen Veranstaltungsort schaffen

Von Emil Neuhäusler

Außer über das Unterbleicher Baugebiet hatte der Deisenhauser Gemeinderat noch über andere Punkte zu beraten.

Der Grund für den Rückstau in der Günztalstraße nach einem Starkregenereignis im Mai waren fehlerhafte Revisionsschieber in zwei Schachtauslaufbauwerken des Stauraumkanals, erklärte Bür-germeister Norbert Weiß. Mit dem zuständigen Ingenieurbüro und dem Wasserwirtschaftsamt Kempten wurden die Probleme besprochen und eine einvernehmliche Lösung gefunden. Sobald die erforderlichen Ersatzteile eingetroffen sind, werde das Flussbauamt mit den Reparaturarbeiten beginnen, bestätigte Weiß.

Positiv steht der Gemeinderat dem Antrag des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes gegenüber, die Schulturnhalle in Deisenhausen für kulturelle und musikalische Veranstaltungen durch die Vereine der Schulverbandsgemeinden freizugeben. Bürgermeister Weiß informierte, dass dazu jedoch das Einverständnis aller Schulverbandsgemeinden notwendig sei. Sollte dem nicht so sein, wolle sich die Gemeinde dafür stark machen, dass wenigstens für das Bezirksmusikfest in Nattenhausen Ende Mai nächsten Jahres eine einvernehmliche Lösung gefunden wird.

Am Trainings- und Bolzplatz in Bleichen gibt es immer wieder Probleme mit Hausanliegern durch überfliegende Bälle. Der Gemeinderat entsprach einstimmig dem Vorschlag von Bürgermeister Weiß, die Kosten für die Erhöhung des Schutzzaunes um einen Meter zu übernehmen, wie es der Sportverein Deisenhausen-Bleichen beantragt hatte. Um dem Sportverein Planungssicherheit für den eventuellen Neubau eines Sportzentrums Deisenhausen zu geben, beauftragte der Gemeinderat einstimmig das Ingenieurbüro Kling Consult, Krumbach, mit der Erstellung eines Bau-grundgutachtens.

Keine Einwände gab es seitens des Gemeinderates gegen die Aufnahme der Gemeinde Heretsried in das Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte. Heretsried wird die 32. Mitgliedsgemeinde des Verkehrsverbandes, dessen Stammkapital sich dadurch um 500 Euro erhöht.

