06:00 Uhr

In der Ursberger Gärtnerei ist Schwester Arntraud in ihrem Element

Schwester M. Arntraud CSJ in ihrem Element in der Klostergärtnerei Ursberg, hier beim Kränzebinden.

Die Ordensfrau der Ursberger St. Josefskongregation liebt Blumen und die Klostergärtnerei. Darum hilft sie auch mit über 80 Jahren noch mit in dem Betrieb.

Schwester M. Arntraud Stefan von der St. Josefskongregation in Ursberg ist ein echtes Original. 44 Jahre lang hat sie als Heilerziehungspflegerin im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, bevor sie als Quereinsteigerin in die Klostergärtnerei Ursberg wechselte. Obwohl sie das natürlich längst nicht mehr müsste, unterstützt sie ihre Kolleginnen und Kollegen hier ehrenamtlich einige Stunden in der Woche tatkräftig und geschickt – und das im Alter von inzwischen über 80 Jahren. Vielen Kundinnen und Kunden ist sie seit Langem bekannt, man trifft sie häufig auf dem Gelände und in den Gewächshäusern, im heißen Sommer genauso wie jetzt in der ersten Frostperiode.

Arntrauds fleißige Hände wanden in Ursberg Kränze

In den letzten Wochen hat sie fleißig Kränze für die Weihnachtszeit gebunden. Gefragt, warum sie das bis heute macht, sagt sie: „Ich liebe die Blumen und die Natur und ich fühle mich hier sehr wohl.“ Ihre Arbeit bezeichnet die Klosterfrau augenzwinkernd als „eine Art Praktikum“. Fazit: „Man lernt halt nie aus, wenn man nur will“, heißt es in einer Pressemitteilung des Dominikus-Ringeisen-Werks. (zg)