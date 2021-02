vor 22 Min.

In einem Thannhauser Kreisverkehr krachte es

Einen Unfall im Bereich eines Thannhauser Kreisverkehrs meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht (Symbolbild).

Wie es zu einem Unfall im Bereich eines Thannhauser Kreisverkehrs kam. Der Sachschaden ist laut Bericht der Polizei erheblich.

Ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 21.20 Uhr am nördlichen Kreisverkehr. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines Fahrzeuges, das sich bereits im Kreisverkehr befand. Nebenbei sei erwähnt, dass beide Beteiligten jeweils im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit unterwegs waren, schreibt die Polizei. (zg)

