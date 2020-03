vor 38 Min.

Infrastruktur soll erhalten werden

Kindergärten nicht zur Prophylaxe schließen in Krumbach

Von Annegret Döring

Jeder spricht vom Corona-Virus, man fragt sich auch, was mit den Kindergärten in Zeiten des Virus’ geschieht. Aus dem städtischen Kindergarten ist Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer noch kein Fall bekannt, nach dem ein Kind aufgrund des neuartigen Corona-Virus hätte daheim bleiben müssen. Natürlich gebe es in Kindergärten beim Thema Infektionskrankheiten immer Handlungsbedarf, das gelte aber für alle Infektionskrankheiten, seien es Grippe, Masern, Mumps, Röteln oder Windpocken et cetera.

Eltern hätten unterschrieben, dass sie bei einer Erkrankung ihres Kindes es nicht in den Kindergarten bringen dürften, und das werde auch kontrolliert, so Fischer. Er halte es nicht für sinnvoll, aus reiner Vorsicht prophylaktisch die Kindergärten zu schließen. Der Grund: Eltern arbeiteten oft in sensiblen Bereichen der Infrastruktur und würden dort an ihrem Arbeitsplatz gebraucht. „Ich kann ja nicht das halbe öffentliche Leben lahmlegen, weil Arbeitskräfte dann keine Betreuung mehr für ihre Kinder haben, wenn ich einen Kindergarten schließe“, mahnt der Bürgermeister. Das sei auch kein leichtfertiges Verhalten, so Fischer, diesem Aspekt wolle man auch aufgrund einer Mitteilung aus dem Bayerischen Innenministerium Rechnung tragen. „Ich brauche einfach eine funktionierende Wasser- und Abwasserversorgung, Feuerwehr und ein Standesamt – zum Beispiel für die Meldung von Todesfällen“, sagt der Rathauschef „und dazu brauche ich mein Personal, damit ich die Infrastruktur aufrecht erhalten kann“.

Man habe eine Gruppe innerhalb der Verwaltung, die sich darum kümmert, wie in Sachen Corona-Virus gehandelt werden muss. Man stelle Informationen für die Bürger auf die Homepage der Stadt, damit man im Internet nachlesen könne. Ansonsten schütze die Stadtverwaltung ihre Mitarbeiter. Viel mehr könne man nicht tun.

Sicher sei es schwierig zu entscheiden, was zu tun sei, „wenn einer einen getroffen hat, der wiederum einen getroffen hat, der erkrankt sei“. Fischer würde sich diesbezüglich mehr Führung vom Gesundheitsamt wünschen, „oder mobile Testzentren, wie das in anderen Landkreisen Deutschlands bereits der Fall ist“. Der Bürgermeister sieht da das Gesundheitsamt in der Pflicht zu handeln, dass Menschen, die getestet werden wollten, auch getestet werden könnten.

Seinen Mitarbeitern hat man nun Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, dass Flächen zum Beispiel nach einem Bürgerkontakt gereinigt werden könnten. Ansonsten plädiert Fischer für das ganz normale gründliche Händewaschen, das einen guten Schutz vor Ansteckung biete. In der Stadtverwaltung werde ein entsprechendes Rundmail an alle Mitarbeiter verschickt.

Er sieht es als Pflicht der Stadt an, die Bürger wieder runterzubringen von Aufregung und will es tunlichst vermeiden, Panik zu verbreiten.

