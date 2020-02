17:12 Uhr

Interaktive Karte: Sie wollen Bürgermeister im Kreis Günzburg werden

In fünf Wochen sind Kommunalwahlen in Bayern. Dann werden auch die Bürgermeister gewählt.

34 Gemeinden im Landkreis Günzburg suchen bei der Kommunalwahl 2020 ein neues Oberhaupt. Wir zeigen in unserer Übersicht, wer wo gegen wen antritt.

Von Alexander Sing

So viele Bürgermeister wie noch nie treten in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl an. Mehr als die Hälfte der Chefsessel in den Rathäusern muss neu besetzt werden. Eine echte Wahl haben die Bürger in vielen Gemeinden im Landkreis Günzburg aber nicht. Häufig gibt es nur einen einzigen Kandidaten.

So zum Beispiel in der Kreisstadt Günzburg, wo niemand gegen den amtierenden Oberbürgermeister Gerhard Jauernig antritt. Dreikämpfe gibt es dafür unter anderem in Krumbach und Thannhausen. In Burgau hat Amtsinhaber Konrad Barm gar drei Herausforderer. Keine Konkurrenz gibt es dagegen in Leipheim und Ichenhausen für die Rathauschefs.

Das sind die Bürgermeisterkandidaten im Landkreis Günzburg

Auch abseits der Städte hat die Kommunalwahl im Landkreis Günzburg einige Kuriositäten zu bieten. Den jüngsten Bewerber gibt es in Landensberg. Dort tritt der gerade mal 23 Jahre alte Johannes Böse an. Den ältesten Kandidaten hat Aichen, wo Alois Kling sich um eine fünfte Amtszeit bewirbt. Ein Novum könnte es in Ebershausen geben. Der einzige Kandidat dort ist Harald Lenz von den Grünen.

Eine Übersicht über alle Kandidaten gibt unsere interaktive Karte. Einfach auf den Ort klicken, schon haben Sie alle wichtigen Infos inklusive Fotos der Kandidaten.

