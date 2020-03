vor 47 Min.

Interimsbau für vier Kindergartengruppen

In Niederraunau wird ein Ausweichquartier bereitgestellt. Wie die weitere Planung aussieht

Von Monika Leopold-Miller

Die ersten Modulteile sind eingetroffen. In Niederraunau wird derzeit der Interimsbau als Ausweichquartier während der Um- und Anbauphase des Kindergartens errichtet. Nördlich des TSV-Heims in Niederraunau wird der Interimsbau eingerichtet. Insgesamt sollen die Container 14,5 Meter breit und 39 Meter lang sein, was einer Grundfläche von rund 560 Quadratmetern entspricht. Zum Vergleich: Etwa die gleiche Fläche hat auch das angrenzende TSV-Heim. Vier Kindergartengruppen sollen in der Übergangszeit in den Containern untergebracht werden.

Bürgermeister Hubert Fischer rechnete ursprünglich damit, dass während der Osterferien der Umzug stattfinden könnte und nach Ostern der Betrieb in den Containern anlaufen sollte. Jedoch hält er aufgrund der Corona-Krise inzwischen die Prognose für gewagt, wie er sagte. Eventuell könnte der Start in den neuen Räumen zwischen Ostern und Pfingsten sein. Aber abhängig sei das natürlich von der aktuellen Corona-Entwicklung.

Wenn das Projekt realisiert ist, werden in Niederraunau 30 Kinder unter drei Jahren und 75 Kinder über drei Jahren betreut werden, 30 neue Kinderkrippenplätze sollen entstehen (wir berichteten). Vorgesehen ist ein barrierefreier Anbau an den bestehenden Kindergarten St. Gabriel Richtung Norden. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten müssen die Kinder wohl für rund zwei Jahre in dem Interimsbau untergebracht werden. Wie von Bürgermeister Fischer zu erfahren war, sind die Containermodule gemietet. Voraussichtlich für rund zwei Jahre werden sie als Ausweichquartier in Niederraunau benötigt.

Dann könnten sie eventuell in Krumbach beim evangelischen Kindergarten als Zwischenlösung in Einsatz kommen, meinte Fischer. Hier ist die Einrichtung einer neuen evangelischen Kindertagesstätte geplant. Sie könnte, wenn alles glattgeht, Ende 2022 fertig sein, Platz für vier Gruppen bieten und auch Krippenplätze zur Verfügung stellen.

Ob die Container wieder an den Lieferanten zurückgegeben oder später käuflich erworben werden, darüber werde, so Bürgermeister Fischer, zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

