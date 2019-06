20.03.2019

Internationale Mountainbike-Rennen in Krumbach und Obergessertshausen

Krumbacher Innenstadt wird zur Rennstrecke, in Obergessertshausen findet ein internationales Mountainbike-Rennen statt. Die Biker wollen in Zukunft noch mehr.

Von Alexander Sing

Es ist eine Premiere für Krumbach: Am kommenden Samstag findet in der Innenstadt erstmals ein Mountainbike-Rennen statt. Im Rahmen des „Fullgaz-CC-Race“, organisiert vom MSC Wiesenbach, findet in den Straßen der Altstadt ein Shorttrack-Wettbewerb für Männer und Frauen statt. Und auch in Obergessertshausen, wo in der Vergangenheit bereits zahlreiche Rennen stattgefunden haben, gibt es eine Premiere: Erstmals steigt dort ein internationaler Wettbewerb.

Die Biker des MSC Wiesenbach haben sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht als Veranstalter von großen Rennen, vor allem im Jugendbereich. Im vergangenen Jahr machte erstmals die Nachwuchs-Bundesliga in Obergessertshausen Station, außerdem fanden bereits mehrere Bayernliga-Rennen der Männer und Frauen im Aichener Ortsteil statt. Jetzt gibt es erstmals ein internationales Rennen der mittleren Kategorie C2.

Georg Egger organisiert das Rennen mit

Eines der Zugpferde des Wiesenbacher Aufschwungs ist der Star des Vereins, Georg Egger. Seinem Vater gehört nicht nur das Gelände, auf dem die Rennen stattfinden. Der 22. der Weltrangliste hat als einer der besten deutschen Mountainbiker auch viele Kontakte in der Szene. Egger selbst findet das aber gar nicht so wichtig: „Die Szene ist klein, da ist so ein Rennen relativ einfach zu bekommen. Insgesamt gibt es in Deutschland leider viel zu wenige Vereine, die so ein Event stemmen können und wollen.“

Doch das MSC-Team um die Trainer Anton Sieber, René Binnig und Josua Eheim hat noch mehr vor: Sie wollen Obergessertshausen dauerhaft als Bundesliga-Standort etablieren. „Wir haben in der Vergangenheit von den Fahrern immer wieder positive Rückmeldungen auf unsere Rennen bekommen“, erzählt der Vereinsvorsitzende Sieber. „Die Mountainbike-Bundesliga ist momentan wenig organisiert, in dieser Saison gibt es nur vier Stationen. Wir wollen künftig dabei sein.“

Auch ausländische Fahrer beim Fullgaz-CC-Race

Umso wichtiger ist es, dass das Event am Wochenende gut verläuft. Denn es werden zahlreiche Fahrer, Trainer und Funktionäre vor Ort sein. Bei den Erwachsenen ist das Feld mit Fahrern aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden stark besetzt. Neben Egger sind unter anderem seine Teamkollegen aus dem Lexware-Team, Luca Schwarzbauer und Lars Hemmerling, und der deutsche Spitzenfahrer Christian Pfäffle dabei. Auch vom heimischen MSC Wiesenbach machen einige junge Fahrer mit. Bei den Frauen kommt die mehrfache deutsche Meisterin Elisabeth Brandau sowie die starken Niederländerinnen Anne Tauber und Anne Terpstra. „Weil wir unser Rennen relativ früh in der Saison veranstalten, nutzen viele das zur Vorbereitung“, erklärt Anton Sieber.

Ein Großteil der Teilnehmer am Wochenende geht aber beim Kids Cup an den Start. Rund 130 junge Fahrer von der U7 bis zur U19 sind dabei. Viele kommen aus dem Allgäu, aber es kommen auch Teilnehmer aus anderen Teilen Bayerns und Baden-Württemberg. „Es war uns wichtig, dass auch die Kleinen wieder bei uns fahren können“, sagt Sieber. Ihre Läufe finden am Samstagvormittag in Obergessertshausen statt (siehe Zeitplan). Am Nachmittag steigen dann die Shorttrack-Rennen in Krumbach, bevor am Sonntag dann wiederum in Obergessertshausen die Erwachsenen sich im Cross Country messen.

Krumbacher Innenstadt wird abgesperrt

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Strecke im „Eggerwald“ in Obergessertshausen ist bereits abgesteckt. Eine logistische Herausforderung wird das Rennen in Krumbach. „Wir dürfen erst ab Mittag absperren und müssen dann sehr schnell die Strecke präparieren. Und am Abend soll dann alles wieder frei sein“, erklärt Sieber. Dennoch lobt er die Stadt Krumbach, die sofort angetan von der Idee eines Rennens in der Innenstadt gewesen sei. Läuft alles gut für die Wiesenbacher, dürfte es nicht das letzte Mal gewesen sein.

Lesen Sie dazu auch: Wie Mountainbiker Georg Egger es zu Olympia 2020 schaffen will

Themen Folgen