Internationaler Fußballakzent in Krumbach

Borgers Süd war Gastgeber des Borgers Nations Cup. Die heimische Mannschaft unterlag erst im Finale.

Der Automobilzulieferer Borgers Süd war vor Kurzem Gastgeber des „Borgers Nation Cups“. Bei diesem bereits zum sechsten Mal ausgetragenen, international besetzten Fußballturnier spielen Mannschaften aus den europäischen Standorten der Borgers-Gruppe alle zwei Jahre an wechselnden Austragungsorten um den begehrten Titel, heißt es in der Pressemitteilung von Borgers Süd. In diesem Jahr wetteiferten insgesamt 12 Teams aus vier Nationen auf dem Krumbacher Sportplatz um den Turniersieg. Teilweise wurde dabei Sport auf technisch hohem Niveau gezeigt. So fühlten sich auch die Zuschauer bestens unterhalten.

Nach einer Gruppenphase (mit zwei Gruppen á sechs Mannschaften) und den daraus resultierenden Halbfinals standen sich schließlich das Team des Maschinenbau-Spezialisten Olbrich Bocholt und der Gastgeber Borgers Süd im Finale gegenüber. Trotz Heimvorteil musste sich Borgers Süd hier jedoch mit 1:4 geschlagen geben, sodass die Mannschaft von Olbrich Bocholt ihren Titel von vor zwei Jahren am Ende erfolgreich verteidigen konnte. Den dritten Platz erkämpfte sich die „Werksmannschaft“ von Borgers Bocholt im kleinen Finale gegen Olbrich Tschechien. Vorstand Werner Borgers nahm die Siegerehrung vor und überreichte die Pokale persönlich. Anschließend wurde gemeinsam gefeiert, denn neben dem sportlichen Wettkampf stand natürlich vor allem das kollegiale Miteinander über alle Ländergrenzen hinweg im Vordergrund. So wurden in der „dritten Halbzeit“ entscheidende Spielszenen noch einmal diskutiert und der einen oder anderen vergebenen Torchance nachgetrauert. In einem waren sich zum Schluss aber alle einig: Gewonnen hatte vor allem der Teamgeist der gesamten Borgers-Gruppe. (zg)

