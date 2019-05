15:29 Uhr

Internetkriminalität: Unbekannter bestellt auf fremde Rechnung

Den Account einer 63-Jährigen hat offenbar ein Unbekannter benutzt, um sich Ware an eine andere Adresse in Deutschland schicken zu lassen. Die Frau erstattete Anzeige.

Von Annegret Döring

In einem Fall von Internetkriminalität ermittelt die Polizeiinspektion Krumbach. Am Mittwoch hat eine 63-Jährige Anzeige bei der Polizei erstattet, weil ein Unbekannter über ihren Account bei einem bekannten Versandhandel Ware im Gesamtwert von 905 Euro bestellt hatte. Über diese Bestellvorgänge wurde die Frau per E-Mail benachrichtigt. Die Ware wurde auf Rechnung an eine Adresse in Deutschland geliefert. Hierzu sind seitens der Polizei noch weitere Ermittlungen erforderlich. (adö)

Themen Folgen