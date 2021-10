Mountainbiker Georg Egger: „Mein Ziel ist, deutscher Meister zu werden“

Plus Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen will 2022 attackieren. Um seine Pläne umzusetzen, gründet er mit seinem Kumpel Lukas Baum jetzt ein eigenes Rennteam.

Acht Jahre sind Sie als Mountainbike-Profi für das Lexware-Team aus dem Schwarzwald gefahren. Jetzt heißt es, Sie möchten sich neu orientieren, eventuell ein eigenes Mountainbike-Rennteam gründen. Stimmt das, Herr Egger?