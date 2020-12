vor 50 Min.

Inzidenz im Landkreis sinkt weiter

Corona-Zahlen: 7-Tage-Wert liegt am Donnerstag bei 225

Am Donnerstag ist im Landkreis Günzburg der Inzidenz-Wert weiter deutlich nach unten gegangen. Laut Landesamt für Gesundheit lieg der Wert jetzt bei 225,94. Am Tag zuvor hatte er noch 246,4 betragen. Im Vergleich dazu die Werte der Nachbarlandkreise: Neu-Ulm (223,17), Dillingen (179,16), Augsburg (209,1), Unterallgäu (167,19). Am Donnerstag sind 3104 Corona-Fälle im Landkreis Günzburg gemeldet, das ist ein Plus von 57 im Vergleich zum Mittwoch. Die Zahl der Todesfälle ist um fünf auf 53 gestiegen. Von der Kreisklinik Günzburg wurden fünf Corona-Patienten auf Intensiv – alle beatmet – sowie sieben auf der Isolierstation gemeldet. In Krumbach ist es ein Patient auf Intensiv, beatmet, auf der Isolierstation zehn Covid-19-Patienten. (zg)

