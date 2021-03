vor 19 Min.

Inzidenz im Landkreis steigt auf 93,7

Am Montag meldet das RKI 13 neue Corona-Fälle. Mehr als 2000 Impfungen sind diese Woche geplant

Von Christoph Lotter

Die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner im Landkreis Günzburg steigt auch zum Wochenbeginn und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Montag bei 93,7. Am Vortag hatte der Wert noch bei 87,4 gelegen – und der Trend zeigt aktuell ganz deutlich nach oben. Am Montag vor einer Woche lag die Inzidenz etwa noch bei 40,1. Grund für den Anstieg ist, dass die Corona-Fälle derzeit konstant mehr werden. Am Montag sind im Kreisgebiet 13 neue Fälle gemeldet, bei insgesamt 4594 Fällen. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind im Landkreis keine neuen vermeldet, die Zahl bleibt weiterhin bei 95.

Die Lage in den Nachbarlandkreisen ist aktuell sehr unterschiedlich: Im Landkreis Neu-Ulm liegt die Inzidenz bei 37,7, im Kreis Unterallgäu bei 142,4, im Kreis Augsburg bei 84,0, im Kreis Dillingen bei 39,4, im Kreis Heidenheim bei 70,0 und im Alb-Donau-Kreis bei 90,8.

Die Lage an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach ist am Montag wie folgt: Auf der Intensivstation der Kreisklinik Günzburg wurde zum Wochenbeginn ein Covid-Patient behandelt und beatmet, auf der Isolierstation waren es sieben Corona-Patienten. In der Klinik in Krumbach war es ebenfalls ein beatmeter Corona-Patient, auf der Isolierstation lagen fünf Covid-Patienten.

Die Situation bezüglich der Impfungen – mittlerweile wird wieder mit AstraZeneca geimpft – im Landkreis Günzburg ist nach Informationen der Kreiskliniken derweil wie folgt: Für diese Woche ist geplant, 1800 Biontech-Impfungen im Landkreis vorzunehmen. Ein Drittel davon sind nach Angaben der Kreiskliniken voraussichtlich Zweitimpfungen. Darüber hinaus sollen 300 Moderna-Dosen verimpft werden (alles Erstimpfungen). In dieser Woche erhält der Landkreis Günzburg den Kreiskliniken zufolge keine neuen AstraZeneca-Dosen, da nach dem Impfstopp vergangene Woche erst seit Samstag, 20. März, die Dosen aus der vergangenen Woche wieder weiter verimpft werden dürften ("Lesen Sie dazu einen ausführlichen Bericht auf Seite 25). Dabei handele es sich ausschließlich um Erstimpfungen.

Das Landratsamt Günzburg meldet für die Gemeinden für die Zeit vom 13. bis 22. März folgende Corona-Zahlen:

4

2

0

14

0

5

2

2

2

0

0

3

2

21

1

3

3

0

8

15

0

15

2

10

0

0

2

7

5

0

0

1

5

7. (zg)

