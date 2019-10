20:00 Uhr

Israel und die schwierige Suche nach ihrem Vater

Die Günzburgerin Lisa Welzhofer und die „Reise ihres Lebens“ in den Nahen Osten. Jetzt ist die Autorin beim Literaturherbst zu Gast.

Von Peter Bauer

Lisa Welzhofer wandert durch den Kibbuz am See Genezareth im Norden Israels. Sie blickt auf die hart umkämpften Golanhöhen, die rötlich-braun am Horizont schimmern. Gedanken an ihren Vater, er war Soldat der israelischen Armee. In einem oder gar mehrerer dieser hier so zahllosen Kriege, Lisa Welzhofer kann all das nur ahnen. Die Günzburgerin weiß kaum etwas über ihren Vater, sie hat ihn bis dahin nie gesehen. Dann ihre Reise an diesen See, der geradezu umwölkt ist von Glaube und Geschichte - und da sind all diese kaum greifbaren Erinnerungen.

Der See Genezareth ist ein wichtiges Ziel jeder Pilgerreise nach Israel. Schließlich wird er im Neuen Testament immer wieder erwähnt. Bild: www.goisrael.com/dpa

Ihr Vater, ihre Mutter, Kibbuz, Israel, es ist für Lisa Welzhofer eine fremde Welt, zu der sie keinen Zugang zu finden scheint. Sie weiß lediglich, dass ihre Mutter Barbara hier war, in den 70er-Jahren, im Kibbuz am See Genezareth. Beseelt vom 68er-Geist. Sie lernt einen jungen Mann kennen, wird schwanger, die kurze Beziehung zerbricht, Barbara kehrt nach Günzburg zurück, ihre Tochter Lisa kommt zur Welt.

Lisas Vater Hagai als israelischer Soldat, 1973. Bild: Sammlung Welzhofer

Israel, Kibbuz? Mutter und Tochter sprechen kaum darüber. Lisa Welzhofers Mutter stirbt früh. Für Lisa Welzhofer bleibt ein großes Lebensrätsel zurück. Wenige Jahre nach dem Tod ihrer Mutter reist sie nach Israel, sie sucht ihren Vater. Von dieser Suche erzählt sie in ihrem Buch „Kibbuzkind“.

Bei der Suche nach ihrem Vater spielt das Tagebuch ihrer Mutter Barbara eine Schlüsselrolle. Das Tagebuch – es ist gewissermaßen das Tor zu Lisa Welzhofers eigenem Leben. An diesem Tor ist sie angekommen, nach ihrer Reise an den See Genezareth.

Am Freitag, 18. Oktober, ist sie um 19.30 Uhr im Rahmen des Literaturherbstes bei einer Lesung (moderiert von MN-Redaktionsleiter Peter Bauer) zu Gast im Hürbener Bürgerhaus in der Heinrich-Sinz-Straße 18. Für Lisa Welzhofer ist es auch eine besondere „Krumbacher Rückkehr“. 2005 war die 40-jährige Redakteurin der Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung in ihren journalistischen Anfängen Mitglied der Krumbacher Lokalredaktion.

Barbara als Freiwillige im Kibbuz, 1977/78. . Bild: Sammlung Lisa Welzhofer

„Ist es merkwürdig, dass meine Mutter und ich nie über ihre Zeit im Kibbuz gesprochen haben? Es war eines jener Geheimnisse, wie es sie wahrscheinlich in vielen Familien gibt. Fragen, die auf der Hand liegen, aber die sich keiner zu stellen traut, weil schon Kinder ein Sensorium dafür haben, wo in der Familie die dunklen Ecken liegen, die niemand ausleuchten will“, sagt Lisa Welzhofer rückblickend. „In den 80er-Jahren war ich in meiner Grundschulklasse in Günzburg das einzige Kind mit einer alleinerziehenden Mutter“, erinnert sie sich.

Die Suche nach ihrem Vater? Als Lisa Welzhofer 2008 an den See Genezareth im Norden Israels reist, weiß sie, wie schwer das alles werden könnte, vielleicht vergeblich. Doch bei ihren Streifzügen durch den Kibbuz begegnet sie einem alten Mann – der sich an ihren Vater erinnert …

Briefe an ihren Sohn Viktor

2013 wird Lisa Welzhofers Sohn Viktor geboren. Damit war es „nicht länger nur meine Geschichte, sondern auch seine.“ Sie möchte ihrem Sohn diese Geschichte, die Wiederbegegnung mit ihrem Vater, erzählen. Es entsteht das Buch „Kibbuzkind“, in dem sie ihrem Sohn in mehreren Briefen die Geschichte zwischen Günzburg und dem See Genezareth in Israel schildert. Immer wieder sind da diese Fragen. Warum hat sich ihr Vater nie gemeldet? Warum hat er Lisa nicht gesucht? Doch er sagt auch, dass er es „diesmal besser machen“ möchte.

"Ich warte schon den ganzen Tag auf deinen Anruf" ist der erste Satz, den Lisa Welzhofer von ihrem Vater hört. Es folgt ein erstes Treffen in Jerusalem 2008. Bild: Sammlung Lisa Welzhofer

Lisa Welzhofer, Kibbuzkind. Eine deutsch-israelische Familiengeschichte, Edition Chrismon, Leipzig, 2018, 160 Seiten. Veranstalter: Volkshochschule Krumbach und Mittelschwäbische Nachrichten. Moderation: Peter Bauer. Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Thurn, 08282/995199 und im abc-Büchershop, 08282/9953903.

