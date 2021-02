vor 48 Min.

Ist in Thannhausen eine professionelle Diebesbande unterwegs?

In Thannhausen wurde zuletzt eine Geldbörse in einem Supermarkt gestohlen. Das ist keine Ausnahme, warnt die Krumbacher Polizei.

Plus Die Polizei hat zuletzt eine Reihe von Diebstählen und einen Einbruch in ein Geschäft in Thannhausen beschäftigt. Ist das nur Zufall oder steckt mehr dahinter?

Von Christoph Lotter

Erst versuchten Unbekannte, ein Auto auf einem Firmengelände zu stehlen, dann schlugen zwei Diebe gekonnt in einem Supermarkt zu und zuletzt räumten Einbrecher die Auslage eines Handyladens leer – drei unterschiedliche Taten innerhalb weniger Tage in Thannhausen, über die wir berichteten. Und doch haben sie eines gemeinsam: Es handelte sich um (versuchten) Diebstahl. Ist in Thannhausen derzeit eine professionelle Bande unterwegs?

„Nein, es spricht nichts für eine professionelle Bande“, sagt Claus Schedel von der Krumbacher Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Zwar eint die drei Vorfälle der Umstand, dass Dinge gestohlen wurden beziehungsweise es versucht worden war. Doch die Vorgehensweisen, berichtet Schedel, unterscheide sich recht deutlich. Doch das hier dennoch Profis am Werk sind, das hält auch der Polizist nicht für unwahrscheinlich.

Diebstähle in Thannhausen: Täter sind auf Bargeld und EC-Karten aus

Im Fall des Einbruchs in den Handyladen in der Thannhauser Bahnhofstraße ermittelt die Polizei aktuell noch. Ein Anwohner wurde, wie berichtet, am vergangenen Montag durch verdächtige Geräusche und die Alarmanlage aufmerksam und verständigte daraufhin die Polizei. Der oder die unbekannten Täter entwendeten damals mehrere Smartphones aus der Auslage des Geschäfts und verließen anschließend unerkannt den Tatort. Ob es sich um einen einzelnen Täter oder um mehrere Täter handelte, ist bislang unbekannt. Der Beuteschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Deutlich geringer, aber nicht minder ärgerlich, ist die Summe, die einer 66-Jährigen vergangenen Freitag in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße gestohlen wurde. Die Frau hatte während des Einkaufs ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgelegt, als sie von einer unbekannten Frau mit einer belanglosen Frage abgelenkt wurde. Eine weitere unbekannte Frau hat die Geschädigte während dieser Frage angerempelt. Kurz danach bemerkte die Geschädigte, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und die Geldbörse entwendet wurde.

„Solche Fälle kommen immer wieder vor“, berichtet Schedel. Er vermutet überörtliche Täter, die das durchaus professionell betreiben. Und das nicht nur in Thannhausen. „Das ist ein bayernweites Phänomen“, sagt der Krumbacher Polizist. Opfer solcher Diebstähle, bei denen Ablenkung eine ganz entscheidende Rolle spielt, seien zumeist ältere Personen. Auf die, so Schedel, hätten es die Täter ganz besonders abgesehen.

Polizei gibt Tipps: Trotz Ablenkungsmanöver gegen Diebstahl schützen

Die Ermittlungen der Beamten gegen die Langfinger gestalten sich allerdings meist schwierig, gesteht der Polizist. „Aber ab und zu gelingt es uns aber auch, die Täter zu fassen“, betont Schedel. Als Beispiel nennt er DNA-Spuren, die auf einer gestohlenen Geldbörse gefunden wurden und die Polizei zu den Tätern führte. Die gestohlenen Börsen finden die Beamten übrigens zumeist – leer geräumt – im unmittelbaren Umfeld der Supermärkte. „Die Täter haben es vor allem auf Bargeld und EC-Karten abgesehen“, sagt Schedel.

Es gebe aber auch Möglichkeiten, sich gegen solche Diebe zu schützen. „Die Geldbörse sollte man keinesfalls in den Einkaufswagen legen, sondern eng am Körper, zum Beispiel in einer Jackentasche mit verschlossenem Reißverschluss tragen“, empfiehlt Schedel. Sensibel sollte man auch bei einer Ansprache durch fremde Personen im Supermarkt reagieren.

Falls die Geldbörse trotzdem einmal gestohlen werden sollte, gilt: So schnell wie möglich die EC-Karte sperren lassen. Und ganz wichtig: „Die PIN für die EC-Karte darf man niemals in der Geldbörse aufbewahren“, betont der Krumbacher Polizist. Sonst drohe das gesamte Konto von den Dieben leer geräumt zu werden.

