Jackpot, Karten und flirrende Lichter in Balzhausen

Zu den Klängen von Abba schwang in engem Satinoutfit mit Plateauschuhen ausgestattet das Männerballett Freihalden beim Krönungsball in Balzhausen im Adlersaaldie Hüften.

Mit welchem besonderen Programm der Karnevalsclub Ballustika in Balzhausen in die Faschingssaison startete.

Von Elisabeth Schmid

Las Vegas war verlegt nach Balzhausen. „Viva Las Vegas“ hieß es für alle Beteiligten beim KC Ballustika und den zahlreichen Zuschauern. Am Samstag fand der traditionelle Krönungsball des Faschingsvereins im Adlersaal bei Franz Greiner, dem Gastwirt des Lokals, statt.

Die Präsidentin des Vereins, Stefanie Schütz und Hofmarschall Markus Keisinger moderierten charmant die Show. Unter den Gästen war unter anderem auch der Balzhauser Bürgermeister Daniel Mayer. Nach einer Begrüßungsrede der Präsidentin ging es auch gleich los mit den Kleinsten der Ballustika-Garde. Die kleinen Tänzerinnen, zwischen sechs und zehn Jahren alt, wirbelten selbstbewusst und völlig konzentriert und mit einer Menge Spaß in ihren süßen Gardeuniformen über die Bühne. So manches Mutterherz war gerührt.

Anschließend ging es auf eine unterhaltsame Tour nach Amerika mit den Tänzerinnen der Teeniegruppe gleich nach New York in eine berühmte Tanzschule. Natürlich überzeugten die Teenies mit ihren ausgelassenen Tänzen. So gaben etwa die Jungs mit viel Spaß ein lustiges Football-Spiel tänzerisch zum Besten. Der Ball flog in hohem Bogen hin und her – auch mal in die Zuschauermenge.

Der Gardemarsch des KC Ballustika und die Krönung des Prinzenpaares waren natürlich der Höhepunkt des Abends. Franziska II. und Alexander I. sind das Prinzenpaar 2020. Auf sie warten in den nächsten Wochen turbulente Zeiten. Die beiden sehen es locker und freuen sich auf ihre Regentschaft. Franziska Rohrer ist seit 2014 im Verein. Sie ist seit fünf Jahren Showtanztrainerin, seit drei Jahren Beisitzerin im Vorstand. Alexander Leisenberger ist neu dabei. Beide sind auch im realen Leben ein Paar. Es gab für die Tollitäten die Zepter der Liebe und der Macht.

Zwischen den Showteilen gab es Livemusik von der Band „Sternenfeuer“. Sie spielte Stimmungsmusik und bekannte Schlager, aber auch Rock’n Roll und andere fetzige Rhymthmen. Die Gäste konnten auf der Tanzfläche so richtig abtanzen und sich auspowern.

Ein weiterer Höhepunkt war der Tanz des Elferrates und des Männerballetts. Der Elferrat feierte am Strand ab und verlor einen seiner Kumpanen. Sofort wurden die Rettungsschwimmer von Baywatch geholt, sie hatten tänzerisch den verlorenen Kumpel sofort gefunden. In ausgelassener Runde wurde getanzt und gefeiert. Das Publikum hatte großen Spaß, es wurde gerufen und gepfiffen.

Das Männerballett zu Klängen von Abba

Als dann das Männerballet Freihalden zu Klängen von „Abba“ „Waterloo“ und „Mama Mia“, in glänzenden engen Hosen, auf Schuhen mit Plateausohlen die Hüften kreisen ließ, waren die Besucher nicht mehr auf ihren Plätzen zu halten. So manchem wurde es bei dem heißen Anblick der Jungs ebenfalls ziemlich heiß. Die Stimmung im Saal war ausgelassen und einfach wunderbar.

In dem Tanz „Las Vegas“ trat die Showgruppe in glänzenden, fantasievollen Kostümen mit Spielkarten im Kopfputz auf. Im Spielcasino knackten sie den Jackpot, aus Freude darüber wurde leidenschaftlich getanzt, Beine und Arme flogen hoch, ein wahres Feuerwerk der guten Laune ging auch auf die Zuschauer über. Das Publikum hatte mit dieser glamourösen Show der Ballustika ebenfalls seinen eigenen Jackpot an diesem Abend. Und so hieß es dann zum guten Schluss noch einmal: „Ballustika, Ballustika – hurra, hurra, hurra.“

Zum Krönungsball in Balzhausen gibt es auch eine große Bildergalerie:

197 Bilder Krönungsball in Balzhausen beim KC Ballustika





