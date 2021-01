Jahresauftakt: Gemischte Gefühle in Mittelschwaben

Plus Die Corona-Pandemie wird noch lange unser Dasein bestimmen. Aber auch in anderen Bereichen stehen wegweisende Entscheidungen an. Warum der Jahresauftakt einem "Wechselbad der Gefühle" gleicht.

Corona - das wird auf nicht absehbare Zeit den Alltag der Menschen bestimmen. In Krumbach steht die Frage im Raum, wie es bei der Firma Lingl weitergeht. Die Entscheidung könnte für das Jahr 2021 eine maßgebliche Weichenstellung sein.

Es sind auch solche Gesten, die andeuten, welche Hoffnung die Menschen derzeit trägt. Die 92-jährige Adelheid Wojcic aus Thannhausen ist die erste Bürgerin aus der „Risikogruppe“ der Menschen ab 80 Jahren, die im Krumbacher Impfzentrum den Schutz gegen Corona erhielt – und ihr Sohn Andreas hatte Kuchen ins Impfzentrum mitgebracht. Hermann Keller, der im Landkreis Günzburg maßgeblich die Impfungen gegen Corona koordiniert, spricht von einer neuen Zuversicht. Auch davon, dass durchaus die Aussicht bestehe, dass eventuell ab der Jahresmitte die Corona-Impfung ganz regulär von niedergelassenen Ärzten verabreicht werden könne.

Dank für eine gelungene Premiere: Die 92-jährige Adelheid Wojcik aus Thannhausen und ihr Sohn Andreas spendierten den Mitarbeitern des Krumbacher Impfzentrums Kuchen. Rechts Hermann Keller, der die Impfungen maßgeblich organisiert. Bild: Peter Bauer

Jahresmitte: Das lässt aber auch ahnen, wie die Corona-Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin das Leben der Menschen bestimmen wird und dass der Ausnahmezustand noch lange anhalten wird. „Die Stimmung ist nicht gut. Die Menschen sind erschöpft und genervt“, erklärt Renate Köcher, Leiterin des renommierten Demoskopie-Instituts Allensbach im Interview mit unserer Zeitung. Auch in der heimischen Region erleben wir, wie im Bewusstsein vieler Menschen nahezu alles auf die Corona-Krise fixiert ist.

Welche Weichenstellungen gibt es in der Kommunalpolitik?

Die Entwicklungen in der heimischen Kommunalpolitik? In der öffentlichen Wahrnehmung sind sie in den vergangenen Monaten weitgehend in den Hintergrund getreten. Dabei steht in Krumbach eine wegweisende Entscheidung noch aus. Wird es im Stadtrat gelingen, die Neugestaltung des Schul- und Sportzentrums endlich entscheidend voranzubringen? Kann sich der Stadtrat nach all den scheinbar endlosen Debatten auf einen Kompromiss und eine Lösung verständigen? Es gibt durchaus Hoffnung, dass es bald eine wichtige Weichenstellung geben könnte.

Blick auf die Unternehmenszentrale der Firma Faist Anlagenbau in Niederraunau. Das Unternehmen ist Systemlieferant für Anlagenbau und Automobilindustrie und wurde kürzlich an Investoren aus der Schweiz verkauft. Bild: Faist Anlagenbau

Welche Hoffnung gibt es für die Firma Lingl? Sie musste im Herbst Insolvenz anmelden, viele Lingl-Mitarbeiter bangen um ihren Arbeitsplatz. In einer ersten Runde hatten sich die Gesprächspartner im Rahmen des Insolvenzverfahrens darauf verständigt, dass es bis zum Jahresende bei Lingl (in Krumbach sind rund 400 Mitarbeiter beschäftigt) keine Kündigungen und Freistellungen geben werde. Aber was kommt jetzt? Viele Mitarbeiter bangen um ihren Arbeitsplatz. Und da ist auch die Frage, wie es bei Faist Anlagenbau, einem weiteren Krumbacher Traditionsunternehmen nach dem Verkauf an einen Schweizer Investor weitergeht. Und wie werden Handel, Gastronomie und Kulturschaffende die Krise überstehen?

Es gibt auch positive Signale

Aus der heimischen Wirtschaft gibt es aber auch positive Signale. In Neuburg möchte die Firma Kardex Remstar das bestehende Firmenareal um drei Produktionshallen erweitern. Das deutet an, dass sich die Wirtschaft insgesamt in der Krise als durchaus stark erwiesen hat. „Ich finde sie bemerkenswert widerstandfähig“, urteilt Meinungsforscherin Renate Köcher. Die so unterschiedlichen Entwicklungen bei Lingl und Kardex lassen allerdings ahnen, welches Wechselbad des Daseins uns in den kommenden Monaten noch bevorstehen könnte.

Lesen Sie auch:









Themen folgen