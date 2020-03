16.03.2020

Jauernig mit 94,4 Prozent wiedergewählt

Stichwahlen in Burgau und Haldenwang

Der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, seit 2002 im Amt und in Günzburg einziger Kandidat, ist mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden. 94,4 Prozent der Stimmen entfielen auf den 51-Jährigen. Einen deutlichen Sieg trug Sabine Ertle in Kötz davon. Mit 62,1 gegen 37,9 Prozent stach sie ihre Mitbewerberin Michaela Hus aus. Zur Stichwahl kommt es in Burgau: Amtsinhaber Konrad Barm tritt gegen zweiten Bürgermeister Martin Brenner an. Christoph Böhm wird neuer Bürgermeister in Jettingen-Scheppach. Er hat sich gegen Michael Fritz durchgesetzt. In Haldenwang kommt es zur Stichwahl zwischen Doris Egger (38,8%) und Michael Straub (29,9%).

Roman Gepperth ( CSU, SPD): 89,0%

Gerhard Sobczyk (CSU): 71,0%

Konrad Barm (FW): 39,4%, Martin Brenner (CSU): 37,6%, Eveline Kuhnert (Grüne): 6,7%, Martina Wenni-Auinger (SPD): 16,2%

Roland Kempfle (Bürger reden mit, FWG): 78,9%

Friedrich Bobinger (FW Mönstetten): 61,4% , Christian Ramin (FW Dürrlauingen): 38,6%

Gerhard Jauernig (SPD, CSU): 94,4%

Tobias Bühler (CSU): 91,9%

Doris Egger (Haldenwanger Block): 38,8%, Peter Stempfle (Wählerblock Hafenhofen): 21,9%, Michael Straub (FW Konzenberg): 29,9%, Jürgen Söll (Grüne): 9,4%

Robert Strobel (CSU, FW, SPD): 86,5%

Michael Fritz (CSU, Jungbürger): 35,3%, Christoph Böhm (FUW): 64,7%

Michaela Hus (CSU): 37,9%, Sabine Ertle (FWG): 62,1%

Johannes Böse (FW Landensberg): 72,5%

Christian Konrad (CSU): 79,0%

Thomas Wörz (SPD): 80,3%

Sandra Dietrich-Kast (CSU): 68,4%

Hans Brendle (UWR/R): 71,2%

Michael Kusch (BBW, CSU): 87,5%

Reinhard Schieferle (WV Rechbergreuthen, WV Waldkirch, WV Winterbach): 97,7%

