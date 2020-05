07:00 Uhr

Johannes Schropp: „Ich bin ein Friedenskind

Der Thannhauser Altbürgermeister Johannes Schropp feiert am Mittwoch einen besonderen Geburtstag – natürlich „mit Abstand“.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Mit Abstand!“ Für die Antwort auf die Frage, wie er seinen 75. Geburtstag in Corona-Zeiten feiere, benötigt Thannhausens Altbürgermeister Johannes Schropp gerade einmal zwei Wörter und die kommen wie aus der Pistole geschossen. Offenbar amüsiert er sich über die Mehrdeutigkeit seiner Aussage und beweist seinen Humor auch im weiteren Verlauf des Telefonats. Er fühle sich gut, denn er blicke auf 75 Jahre Frieden zurück, meint er und bezieht sich darauf, dass er nur wenige Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurde.

Er wirkt gelassen und heiter

Ein amerikanischer Besatzungsoffizier namens Georg Kaiser sei seinerzeit bei ihm Zuhause einquartiert gewesen. Mit der von Kaiser organisierten amerikanischen Babynahrung habe man den kleinen Johannes in den Notzeiten nach dem Kriegsende gefüttert. Man sehe heute noch, wie das angeschlagen habe, sagt Schropp. Der Altbürgermeister wirkt gelassen und heiter, blickt auf erfolgreiche 14 Jahre (1994 bis 2008) als Rathauschef von Thannhausen zurück und viel ehrenamtliches Engagement. Er war 1. Vorsitzender des Feuerwehrvereins, Behindertenbeauftragter des Landkreises und organisiert seit einigen Jahren den örtlichen Kinderschutzbund. Jüngst wählte ihn der neue Stadtrat zum Seniorenbeauftragten der Stadt.

Mit Blick auf das gute Wahlergebnis der CSU in Thannhausen bemerkt Johannes Schropp, er habe schon 1972 gezeigt, wie man es machen müsse. Wenn CSU und Junge Union getrennt anträten, falle das Gesamtergebnis besser aus. 1972 hatte sich der 27-jährige Religionslehrer Johannes Schropp auf Anraten von Alfred Sauter für die Junge Union als Stadtrats- und Kreistagskandidat aufstellen lassen und war in beide Gremien gewählt worden. Anfang der 90er Jahre, als er sich politisch eine Verschnaufpause gönnen wollte, musste Johannes Schropp all das auffangen, was durch den Ausfall des damaligen Bürgermeisters Werner Sommer auf der Strecke zu bleiben drohte.

1994 zum Bürgermeister gewählt

Der Wähler dankte es Johannes Schropp bei den Kommunalwahlen 1994 und wählte ihn zum Bürgermeister. In der Amtszeit von Johannes Schropp wurden der Kindergarten Arche Noah gebaut, die Anton-Höfer-Grundschule saniert und erweitert, der Kinderhort errichtet und das Stadlerstift erweitert. Die Stadt erneuerte wichtige Einrichtungen: den Bauhof, die Kläranlage und den Trinkwasser-Hochbehälter. Johannes Schropp brachte die Umfahrung von Thannhausen in zwei Bauabschnitten auf den Weg.

Sein Engagement für die Innenstadtsanierung hätte durch den Rathausneubau auf dem Engel-Areal gekrönt werden sollen, was ein Bürgerentscheid ablehnte. Johannes Schropp kann politische Niederlagen gut wegstecken. Entscheidend für ihn ist, dass in seiner Amtszeit ausgesprochen solide gewirtschaftet wurde und Nachfolger Georg Schwarz geordnete finanzielle Verhältnisse vorfand, um im zweiten Anlauf die neue Mitte Thannhausens zu realisieren.

