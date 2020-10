vor 34 Min.

Johannes Schropp bleibt Vorsitzender

Wichtige Weichenstellung bei Jahreshauptversammlung des Kinderschutzbundes in Thannhausen

Wer in Zeiten von Corona eine Jahreshauptversammlung durchführen möchte, braucht schon viel Abstand. So fand die diesjährige Jahreshauptversammlung vom Kinderschutzbund Thannhausen vergangene Woche in der Anton-Höfer-Grundschule statt, wo sich Vorstand und Mitglieder ein Stelldichein gaben, um auch einen neuen Vorstand zu wählen. Besonders erfreulich, dass auch einige Stadträte vertreten waren, was man sicher als Wertschätzung für den Kinderschutzbund sehen darf. Der 1. Vorsitzende, Johannes Schropp, eröffnete den Abend mit der Begrüßung der Anwesenden und dankte vor allem auch dem 2. Bürgermeister Gerd Olbrich für sein Kommen, ehe er seinen Tätigkeitsbericht vortrug.

Vor allem Umstrukturierungen prägten in der Vergangenheit die Arbeit des Kinderschutzbundes Thannhausen, geschuldet durch einen enormen Zuwachs von Kindern und auch durch die Verabschiedung der langjährigen Verwaltungsmitarbeiterin Evi Schön, die an diesem Tag von Johannes Schropp mit Dankesworten und einem Blumenstrauß verabschiedet wurde. Johannes Schropp beschränkte sich in seinem Tätigkeitsbericht nicht nur auf die Herausforderungen, die der Kinderschutzbund seit der Corona-Krise zu meistern hatte, sondern dankte vor allem auch den Spendern, die gerade in der Krise mithelfen, dass der Kinderschutzbund seine vielfältigen Aufgaben wahrnehmen kann. Ein besonderer Dank galt vor allen auch noch Altbürgermeister Georg Schwarz, der Stadt Thannhausen mit Bürgermeister und Stadtrat und neben einigen Großspendern auch dem Rotary-Club, der den Kinderschutzbund nicht nur mit einer Spende hilft, sondern in diesem Jahr auch mit einer Sachspende Spielzeug, was von den Kindern mit Freude entgegengenommen wurde. Der Tätigkeitsbericht der Zwergengruppe wurde von Carina Draxler vorgetragen. Betreut werden dort an drei Tagen jeweils 15 Kinder im Vorschulalter. Von Mai bis Juli 2019 fand zudem eine Fortbildung zur Umgangsbegleiterin statt. Es gab Hilfen für Eltern mit Migrationshintergrund, bei Suchtproblemen, nach Scheidung oder auch Kindeswohlgefährdung. Michaela Maijsai berichtete über die Grundschulkinder, die im Kinderschutzbund betreut werden und nicht nur Hilfe erfahren, sondern auch ein liebevolles Umfeld. Dies zu bieten sei allerdings in Zeiten von Corona nicht mehr so einfach, so Michaela Maijsai. Es fehle an Räumlichkeiten, wo sich die Kinder auch mal für einige Zeit zurückziehen könnten. So kommt das Angebot der Schulleitung der Anton-Höfer-Grundschule sehr gelegen, dass der Kinderschutzbund in einen Kellerraum der Schule ausweichen kann, um beispielsweise dort Bastelarbeiten im Winter zu tätigen. Beide Gruppen sind derzeit ausgebucht und bei den Grundschulkindern wird die Hilfe der Praktikantinnen vom Ursberger Gymnasium besonders geschätzt, die mit den Kindern lesen üben, eine Grundlage für viele weitere Fächer.

Die finanzielle Situation im Kinderschutzbund OV Thannhausen zeigt sich ausgewogen. Anhand der Statistiken von 2015, einem besonders schwierigen Jahr, zeigte Kassenprüfer Ralf Nachtmann anhand einiger Beispiele die Entwicklung des Vereins auf. Ein Minus von rund 7000 Euro im Jahr 2019 bei Ausgaben/Einnahmen im Zweckbetrieb kann der Verein derzeit noch gut verkraften, stehen doch circa 45000 Euro als „eiserne Reserve“ bereit.

Dennoch ist der Verein auf Spenden angewiesen, um seinen vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. Vor allem auch deshalb, weil die Zahl der zu betreuenden Kinder steigt und damit auch die Ausgaben im Zweckbereich.

Nachdem der Vorstand vollständig entlastet wurde, erfolgten Neuwahlen. Einstimmig gewählt wurden: Erster Vorstand Johannes Schropp, Zweiter Vorstand Tamara Graile, Schatzmeister Sarah Schilewski, Schriftführer Markus Greschner, Beisitzer: Meinhard Veth, Sonja Mausele, Verena Endres, Thomas Schropp, Rechnungsprüfer Ralf Nachtmann, Jürgen Fischer.

Mit diesem Team führt Johannes Schropp nun den Kinderschutzbund Thannhausen durch die Corona-Krise und hofft, dass diese nicht auch für den Verein zu einer größeren Krise wird. Immerhin sind Gebäude zu unterhalten und Mitarbeiter zu bezahlen und die Zahlen der Kinder steigen unerbittlich.

Ein Zeichen, dass der Kinderschutzbund mehr als nötige Arbeit tut oder wie es 2. Bürgermeister Gerd Olbrich an diesem Abend ausdrückte: „Würde es ihn nicht schon in Thannhausen geben, müsste man ihn neu gründen.“ (pm)

