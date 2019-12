12:03 Uhr

JuZe Krumbach: Zwei Männer schlagen auf 20-jährigen Gast ein

Der 20-Jährige wird durch Faustschläge und offenbar auch Fußtritte leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Landkreis/ Krumbach Am Samstag kam es im Jugendzentrum Krumbach in der Hans-Lingl-Straße, während einer privaten Feier zu einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilt, schlugen nach bisherigem Ermittlungsstand zwei bislang unbekannte Täter „gemeinschaftlich“ auf einen 20-jährigen Gast ein, der durch die Faustschläge und offenbar auch Fußtritte leicht verletzt wurde. Des Weiteren wurde dabei eine Halskette beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Vorfall und zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905-0, zu melden.

Weitere Meldungen aus dem aktuellen Polizeibericht:

Gasgeruch – Feuerwehreinsatz:

Am Samstagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Krumbacher Straße Am Johannisbrunnen, nachdem von dortigen Bewohnern Gas- bzw. Brandgeruch im Wohnhaus wahrgenommen wurde. Alle Bewohner wurden laut Polizei daraufhin durch die Feuerwehr aus dem Haus geholt. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Aufgrund des Ölgeruches im Haus konnte schließlich ermittelt werden, dass dieser offenbar durch eine Verpuffung in einem Ölofen verursacht wurde, welcher vorsorglich durch die Feuerwehr abgeklemmt wurde. Es entstand weder ein Personen- noch Sachschaden.

Unberechtigte Geldabbuchung:

Während einer Urlaubsreise nach Marokko wurden laut Polizei offenbar die Kreditkartendaten eines 63-Jährigen während eines Zwischenaufenthaltes in Casablanca auf bislang nicht bekannte Art und Weise von einem unbekannten Täter erlangt und im Anschluss rund 760 Euro vom Konto des Geschädigten abgebucht.

Fahrraddiebstahl:

Im Zeitraum von Freitag bis Samstagabend wurde aus einem Wohnanwesen in der Attenhauserstraße in Krumbach ein schwarzes Mountainbike im Wert von rund 150 Euro von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905-0, zu melden.

Verkehrsinsel übersehen:

Am Freitag, gegen 13.55 Uhr hat ein 79-jähriger Pkw-Fahrer in der Ziemetshauser Allgäustraße eine Verkehrsinsel übersehen. Vermutlich wurde der Fahrer von der Sonne geblendet und fuhr aus diesem Grund über die Verkehrsinsel gegen ein Straßenschild. Am Pkw und am Schild entstand ein Schaden in Höhe von circa 2300 Euro.

5000 Euro Schaden:

Am Freitag, gegen 11 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus einem Parkplatz in die Bahnhofstraße einfahren. Aufgrund eines falsch geparkten Pkw übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Pkw rutscht in Graben:

Am Freitag, gegen 10.45 Uhr kam ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund einer schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. In einer Rechtskurve in der Nähe der „Hagenrider Kreuzung“ rutschte der Pkw laut Polizei in den Graben und blieb auf der Seite liegen. Der Pkw-Fahrer konnte unverletzt aussteigen, am Pkw entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Reifen beschädigt:

Im Tatzeitraum vom 10. bis zum 13. Dezember wurde in der Münsterhauser Steigstraße ein Pkw-Reifen von einer unbekannten Person zerstochen. Personen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden.

