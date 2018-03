vor 23 Min.

Jugendamt informiert angehende Erzieher

Wie das Jugendschutzprogramm des Landkreises funktioniert

Im Rahmen eines fünftägigen Seminars der Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach, referierten die Fachberaterinnen für Kinder- und Jugendschutz des Landkreises Günzburg. Dagmar Papsthart, Lehrerin für Recht und Organisation, lud Barbara Hellenthal und Ulrike Häußler ein, den Schülern die Hintergründe und Abläufe ihrer Arbeit zu erläutern. Wann ist eine Kindeswohlgefährdung gegeben? Wer kann helfen? Wie kann das Jugendamt unterstützend tätig werden?

„Um eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu erkennen, reicht es nicht nur den Leitern von Kindertagesstätten oder ähnlichen Einrichtungen Hintergrundwissen zu vermitteln“, erklärt Hellenthal. Vielmehr müsse jeder einzelne Erzieher über dieses Wissen verfügen. Dagmar Papsthart betont, dass eine so große Zahl von knapp 80 angehenden Erziehern, normalerweise nur schwer erreicht werden könne. Dies sei nur in Kooperation mit der Fachakademie möglich. In ihrem Vortrag erläutern die Vertreterinnen des Landratsamtes, an wen sich besorgte Mitarbeiter wenden können.

Damit die Erzieher eine mögliche Kindeswohlgefährdung einschätzen können, gibt das Landratsamt ein Art Checkliste zur Hand, an der sich Erzieher orientieren können. Hierbei soll sowohl das Beobachten des äußeren Auftretens, wie Kleidung und Körperhygiene, als auch die familiäre und psychische Situation des Kindes im Vordergrund stehen. „Nur durch den persönlichen Kontakt der Erzieher zu den Eltern und dann auch der Erzieher zum Jugendamt kann eine gute Arbeit für den Kinderschutz gewährleistet werden“, sagt Fachberaterin Ulrike Häußler.

Das Informationskonzept des Landkreises zum Thema Jugendschutz sei stark ausgebaut worden. „Hier ist der Landkreis Günzburg Vorreiter“, hebt Barbara Hellenthal hervor. Die meisten Meldungen an das Jugendamt kommen von Partnern wie Kindertagesstätten oder dem Jugendschutzbund.

Dies sei das Ergebnis der guten Zusammenarbeit und der Kooperation. Daneben soll auch die fachliche Beratung durch Mitarbeiter des Jugendamtes im Vordergrund stehen. Das Jugendamt bietet weiterhin allen Organisationen, die sich in der Jugendarbeit engagieren, die Möglichkeit, sich beim Jugendamt näher über die rechtlichen Hintergründe zu informieren um Systeme zum zielgerichteten Jugendschutz erklärt zu bekommen. (floka)