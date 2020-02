11.02.2020

Jugendkapellen in Aufwärtstrend

Besetzung in beiden Orchestern erweitert

Die Betreuung und Entwicklung der Jugendkapelle und des Nachwuchsorchesters nimmt beim Musikverein Krumbach eine Bedeutung ein, wie aus dem Jahresbericht der Dirigentin Marina Beer bei der Jahreshauptversammlung hervorging. Mit fünf und sieben Neuzugängen gelang ein positiver Start ins Jahr 2020, sodass aktuell in der Jugendkapelle 50 und im Nachwuchsorchester 26 junge Musikanten spielen. Dank der gründlichen Ausbildung und Vorbereitung konnten beide Orchester zahlreiche Erfolge, vor allem in den Wertungsspielen, in denen die Jugendkapelle mit sagenhaften 95 Punkten in der Mittelstufe der Punktesieg gelang und das Nachwuchsorchester mit 93 Punkten eine Auszeichnung erspielte. Vorteilhaft wirkt sich der Instrumentalunterricht über den Musikverein, an dem derzeit 28 Schüler in verschiedenen Ausbildungsstadien teilnehmen, aus.

Die Bläserprüfung D 1 haben sieben Schüler in Theorie und Praxis mit gutem oder sehr gutem Erfolg abgeschlossen, ein Schüler hat den Theorieteil bestanden und fünf Schüler schlossen in der D2-Prüfung in Theorie und Praxis ebenfalls erfolgreich ab. Die von Monika Brandner betreuten 29 Blockflötenkinder präsentierten in „Youngstars in Concert“ oder bei der Frühlingsnacht stolz ihr Können.

Außerdem hat die Ausbilderin die Musikalische Früherziehung wieder ins Leben gerufen. Hierfür sind 13 Schüler angemeldet. Für dieses Jahr steht unter anderem die Teilnahme am Jugendblasorchester-Wettbewerb des ASM am 4. Juli in Kaufbeuren, „Jugend in Concert“ am 28. November und weitere Veranstaltungen an.

Ehrenvorstand und ehemaliger Geschäftsführer beim Allgäu Schwäbischen Musikbund (ASM), Josef Jäger, freute sich über die aufstrebende Entwicklung der Jugendarbeit.

Als Gründer der ersten Jugendkapelle, nach der Schließung der Musikschule, erfülle es ihn mit Stolz, dass jetzt zwei solch erfolgreiche Jugendorchester den blasmusikalischen Nachwuchs bilden. (wgl)

