vor 43 Min.

Jugendlicher beim Diebstahl ertappt und eingesperrt

Die Polizei nahm in Ziemetshausen einen jungen Dieb fest.

Ein junger Mann suchte in Ziemetshausen nach Wertgegenständen in unversperrten Autos - bis einer Anwohner vorbeikam.

Ein Jugendlicher war in der Nacht zum Donnerstag im Ortsgebiet von Ziemetshausen unterwegs und suchte nach unversperrten Fahrzeugen. Nach Angaben der Polizei stieg er in diese Pkw ein und durchsuchte sie nach stehlenswerten Gegenständen. Im Auweg wurde er gegen 6 Uhr von einem Anwohner auf frischer Tat erwischt. Der couragierte Zeuge verständigte die Polizei und sperrte den Dieb, der flüchten wollte, bis zum Eintreffen der Polizei in seiner Garage ein. Eventuell weitere Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905-0) melden. (zg)

Themen folgen