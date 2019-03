vor 37 Min.

Junge Forscher aus Krumbach sahnen Preise ab

Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach erhalten bei „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ auf Regionalebene erste Preise und Sonderpreise

Von Werner Glogger

Es ist nicht das erste Mal, dass Schüler vom Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) sich bei ausgeschriebenen Wettbewerben beteiligen und beachtliche Erfolge verbuchen. Immerhin wurde das SKG schon das dritte Jahr in Folge als erfolgreichste Schule der Region ausgezeichnet. In Bayern finden jedes Jahr elf Regionalwettbewerbe statt. Bundesweit beteiligten sich 12 000 Schüler. Die Schule mit den jeweils meisten und besten Platzierungen wird für den Wettbewerb um den mit 3000 Euro dotierten Titel „bayerische Forscherschule des Jahres“ nominiert. Für die intensive Betreuung am SKG ging der Preis der „Heinz und Gisela Friedrich Stiftung“ ans Krumbacher Gymnasium.

Bemerkenswert ist, dass die beiden Lehrkräfte Thomas Lichtenberger und Alexander Schury bereits mehrfach Schüler des SKG auf Landesebene betreuten. Das diesjährige Motto des Wettbewerbs „Frag dich“ hat die jungen Forscher inspiriert, in praktischen Arbeiten naturwissenschaftliche Gebiete tiefgründig zu ergründen. Bei den Themen fiel die Wahl auf die Fachgebiete Chemie, Biologie und Physik, die acht Schüler in vier Projekten und mit den zwei Betreuern zum Teil in mehr als einem Jahr Arbeit in Versuchen, Diagrammen und Erklärungen beackerten. So befasste sich das Forscherteam mit Milcheiweiß, Moos, einem rätselhaften Phänomen beim Auflösen von Brausetabletten und mit dem Stinkenden Storchschnabel, einer Pflanze.

Herausragende Platzierungen der Krumbacher

Beim Regionalwettbewerb im MAN-Museum in Augsburg gab es viele tolle Projekte. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten über die herausragenden Platzierungen. Jonathan Leopold zum Beispiel schaffte den Sprung aufs Treppchen, weil er seine Arbeit in Chemie zur Messung des Eiweißgehaltes den Jurymitgliedern so gut nachvollziehbar präsentierte. „Besonders toll fand ich, dass die Jury mir Tipps gegeben hat, wie ich das Verfahren noch weiter verbessern könnte“.

Weder Kritikpunkte noch Verbesserungsvorschläge fand die Jury beim Projekt „Storchschnabel“ in Biologie von Dominik Kanzler, David Haney und Michael Merk. Ihr Problem bestand lediglich darin, die zahlreichen Experimente an der Pflanze und Untersuchungsergebnisse auf den maximal erlaubten 15 Textseiten zu beschreiben und sämtliche wichtige Aspekte in weniger als einer Stunde Gesprächsdauer an die Juroren zu vermitteln. „Wir haben uns gegenseitig perfekt ergänzt, womit die Aufregung gedämpft wurde und jeder in gleichem Maße zum Erfolg beitragen konnte“, freute sich David über den 1. Platz im Fachgebiet Biologie.

Im zweiten Projekt von Michael Merk wirkte auch Sebastian Jenuwein mit und beschreibt „dass wir bei der Ionenaustauschersäule aus Moos den ersten Platz in Chemie bei einer solch enormen Konkurrenz von Chemiestudenten bis zu Oberstufenschülern erreichten, hätten wir beide nie gedacht“. „Vermutlich hat uns unser Hintergrundwissen, das die Jury sehr lobte, am Ende herausgerissen“ ergänzte Michael.

Es geht zum Landeswettbewerb nach Vilsbiburg

Für die fünf Regionalsieger des Krumbacher Gymnasiums geht es nun weiter zum Landeswettbewerb vom 1. bis 3. April nach Vilsbiburg, wo sich wieder nur die Erstplatzierten eines Fachgebietes für den nächsthöheren Bundeswettbewerb qualifizieren können. Für die Krumbacher Aspiranten dient dabei als Vorbild der Erfolg von 2017, als die beiden SKG-Schüler Johannes Greiner und Stephan Wagner mit ihrem Chemieprojekt nicht nur bis zum Bundeswettbewerb kamen, sondern dort sogar den höchstdotierten Preis gewannen und damit ihr Projekt der Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich in Berlin vorstellen durften.

Weiter belegten im Regionalwettbewerb „Schüler experimentieren“ der unter 15-Jährigen Domenico Trombetta, Katharina Jäger und Thomas Fischer in der Kategorie Physik mit der Brausetablettenoszillation den 1. Platz. In bare Münze wird man den von diesen Schülern entdeckten und erforschten Effekt nicht umsetzen können, aber damit ist ein weiteres Geheimnis des Alltags gelüftet, sind sich die Tüftler einig. Letztendlich erhielten sie nicht nur den 1. Preis im Fachgebiet Physik, sondern zusätzlich den Sonderpreis für „interdisziplinäre Projekte“. Damit haben sie sich auch für die Teilnahme am Landeswettbewerb in der Kategorie Schüler, der vom 11. bis 12. April 2019 in Dingolfing stattfindet, qualifiziert. Befragt nach den Gründen für die arbeitsaufwendigen Forschungen gab es übereinstimmend eine ganz plausible Antwort: Man muss einfach an naturwissenschaftlichen Themen großes Interesse haben, dann fallen Mühen und Zeit nicht ins Gewicht. Im Gegenteil, „es hat riesig Spaß gemacht, schließlich haben wir immer neue Erkenntnisse gewonnen und sind am Ende beim Wettbewerb belohnt worden“, ergänzte Michael im Gespräch mit unserer Zeitung. Ausschlaggebend sei auch das große Engagement der betreuenden Lehrer und die Unterstützung durch die Schulleitung mit Direktor Norbert Rehfuß gewesen. Noch keine konkreten Angaben über ihren späteren beruflichen Werdegang machten die jungen Forscher zu ihrem späteren beruflichen Werdegang, die Tendenz geht natürlich in den naturwissenschaftlichen Bereich.

Lediglich Katharina schwebt ein Leben als Autorin vor.