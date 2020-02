10:07 Uhr

Junge Frau überfährt Schilder am Kreisverkehr

Danach begutachtet sie den Schaden und fährt weiter. Sie wird wegen Unfallflucht angezeigt. Was die Polizei außerdem am Wochenende beschäftigte.

Von Annegret Döring

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss sich eine junge Frau. Nach dem Bericht der Polizei war sie am Freitag gegen 7.20 Uhr mit ihrem Pkw im Kreisverkehr an der Bahnhofstraße in Krumbach unterwegs. Die 21-jährige und verließ den Kreisel in Richtung Hans-Lingl-Straße. Dabei kam der Wagen aber auf die Verkehrsinsel und überfuhr die dortigen Verkehrszeichen. Die Fahrerin hielt an und stieg aus, um den entstandenen Schaden zu begutachten. Allerdings fuhr sie, ohne sich um ihre rechtlichen Verpflichtungen zu kümmern, weiter. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei, die die Unfallflüchtige mit ihrem Pkw kurze Zeit später in der Nähe der Unfallstelle fand.

Nach Streit auch noch Polizeibeamte beleidigt

Am Samstag wurden Beamte der Polizeiinspektion Krumbach gegen 02.30 Uhr zu einem lautstarken Streit eines Pärchens gerufen. Die Auseinandersetzung störte die nächtliche Ruhe der Anwohner. Im Rahmen der Streitschlichtung in der Wohnung wurde nicht nur die 21-jährige Frau im Beisein der Beamten, sondern auch ein Beamter selbst, mehrfach von dem 28-jährigen Mann beleidigt. Dies wurde auch durch die mitgeführte Body-Cam der Beamten dokumentiert. Den Beleidiger erwarten nun entsprechende Strafanzeigen, so die Polizei in ihrem Bericht.

Mann lässt Alkohol und Spielzeugauto mitgehen

Gestohlen hat am Freitag ein Mann in einem Geschäft in der Michael-Faist-Straße in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, wurde der 37-Jährige gegen 11 Uhr vom Ladendetektiv beobachtet, wie er ein Spielzeugauto und eine Flasche mit Alkohol in seinen Hosenbund steckte. Beides bezahlte er nicht an der Kasse und wollte das Geschäft verlassen. Der Ladendetektiv verhinderte dies allerdings und übergab den Dieb an die Polizei.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Aus dem Verkehr gezogen haben Polizisten am Samstag einen jungen Autofahrer in Thannhausen. Laut Polizeibericht wurde der 20-Jährige gegen 0.15 Uhr in der Bürgermeister-Raab-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden sie auch noch eine kleine Menge an Cannabis und Betäubungsmittelutensilien und stellten diese sicher. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste mit zur Blutentnahme. Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und der Fahrt unter Drogeneinfluss, so die Polizei.

