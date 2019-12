vor 53 Min.

Junge Kandidaten für die Kommunalwahl in Neuburg/Kammel

Max Hildebrand, Thomas Kohl, Stefan Zimmer und Markus Dornmair (hinten von links) treten gemeinsam mit Dirk Jekle, Evelyn Zimbelmann und Regina Hammerschmidt (vorne von links) für den Neuburger Marktgemeinderat für die Gruppierung „SPD und Unabhängige Wähler“ an. Sie sprachen sich für den CSU-Bürgermeisterkandidaten Markus Dopfer (vorne rechts) aus. Auf dem Bild fehlt Kandidatin Stefanie Dornmair.

SPD und Unabhängige Wähler stellen Liste für den Neuburger Marktgemeinderat auf und unterstützen den CSU-Bürgermeisterkandidaten

Die Gruppierung „ SPD und Unabhängige Wähler“ tritt mit acht Nominierten für den Marktgemeinderat Neuburg/Kammel an und unterstützt den CSU-Bürgermeisterkandidaten Markus Dopfer.

„Ich finde es toll, dass wir so eine bunt gemischte, relativ junge Liste haben“, resümierte Stefan Zimmer, der bereits in der laufenden Wahlperiode für die Fraktion „SPD und Unabhängige Wähler“ im Neuburger Marktrat sitzt. Acht Kandidatinnen und Kandidaten aus vier Ortsteilen des Kammelmarktes standen am Ende der Nominierungsveranstaltung, welche vom SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Gerd Olbrich aus Thannhausen geleitet wurde, fest.

Im Fokus für die kommenden sechs Jahre steht für die Gruppierung eine bürgernahe Politik, die sich unter anderem in Themen wie der Förderung des Vereinslebens oder der Ortsentwicklung bewähren soll.

Auch wegen der großen sachpolitischen Schnittmenge sprachen sich die für die Liste der Gruppierung Nominierten einstimmig für die Unterstützung des CSU-Bürgermeisterkandidaten Markus Dopfer aus, der zur Präsentation seiner Agenda bei der Veranstaltung gastierte.

Positive Zusammenarbeit mit dem bisherigen Neuburger Kämmerer

Daneben betonte Marktrat Stefan Zimmer aber auch die äußerst positive Zusammenarbeit mit Dopfer als Kämmerer in den vergangenen drei Jahren.

SPD/UAW-Liste

Die Nominierten ür die Gruppierung „SPD und Unabhängige Wähler“ (SPD/UAW): Evelyn Zimbelmann, 36 Jahre, Markträtin, Zahnarzthelferin, Wattenweiler; Max Hildebrand, 26, Bauingenieur, Langenhaslach; Regina Hammerschmidt, 39, Leiterin des Dorfladens, Neuburg; Stefan Zimmer, 50, Marktrat, Maschinenbaumechaniker, Langenhaslach; Dirk Jekle, 44, staatlich geprüfter Elektrotechniker, Neuburg; Stefanie Dornmair, 37, Heilerziehungspflegerin, Halbertshofen; Thomas Kohl, 35, Ausbilder und Betriebsratsvorsitzender, Neuburg; Markus Dornmair, 39, Industriemeister Elektrik, Halbertshofen. (silv)

