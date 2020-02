05.02.2020

Junge Union kann bei Wahl antreten

194 Unterstützer fürdie Liste bei der Krumbacher Wahl

Große Freude und Erleichterung bei der Krumbacher Jungen Union: Sie kann bei der Krumbacher Stadtratswahl mit einer eigene Liste antreten. Wie Thomas Mayer, Wahlleiter der Stadt Krumbach, auf Anfrage erklärte, haben in der Stadtverwaltung insgesamt 194 Unterstützer für die Junge Union ihre Unterschrift geleistet. Nötig waren 180 Unterschriften.

Warum diese Unterstützungsunterschriften? Erstmals seit Jahrzehnten hat die Junge Union in Krumbach wieder eine eigene Liste für die Stadtratswahl nominiert. Es sind insgesamt elf Kandidaten. Auf Platz 1 der Liste steht Ortsvorsitzender Sebastian Kaida. Er freut sich, dass nun einem erneuten Antreten der Jungen Union als eigene Liste nach so langer Zeit nichts mehr im Weg steht. Am 18. Januar habe die Zahl der Unterschriften noch bei nur knapp 50 gelegen. Doch dann habe sich die Sache gut entwickelt.

Wie Wahlleiter Mayer erläuterte, liegt die Hürde für eine neue Liste durchaus hoch. Die Unterstützer müssten ihre Unterschrift direkt im Rathaus leisten. Unterstützer könnten auch nicht selbst Ratskandidaten sein. (pb)

