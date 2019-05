10:16 Uhr

Junger Mann schläft in fremder Wohnung seinen Rausch aus

Ein junger Mann ist in eine Wohnung eingebrochen, um dort schläft seinen Rausch auszuschlafen. Dann wurde er aber von Nachbarn und der Polizei geweckt.

Von Annegret Döring

Glimpflich aus ging ein Einbruch für einen jungen Man in Krumbach. Wie die Polizei mitteilt, stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Krumbadweg am frühen Sonntagmorgen fest, dass die Türe einer Wohnung im Erdgeschoß offen stand, obwohl die Eigentümerin nicht zu Hause war. Beim Nachschauen in der Wohnung trafen sie auf einen schlafenden Mann und verständigten dann die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich ein stark alkoholisierter junger Mann, der auf dem Heimweg von einer Feier war, sich über eine unversperrte Keller- und Wohnungstüre Zutritt zu der Wohnung verschaffte, in der früher einmal eine Verwandtschaft von ihm wohnte. #

Dort legte er sich schlafen. Nach Rücksprache mit der Wohnungseigentümerin verzichtete diese auf eine strafrechtliche Verfolgung des Einbrecher. Er wurde schlussendlich per Taxi zu seiner richtigen Wohnadresse gebracht, die einige Ortschaften weiter entfernt liegt.

Themen Folgen