KRU: Ein wahres Fest der guten Laune

Welche Akzente zum Finale der KRU am Montag gesetzt wurden.

Von Peter Bauer

Bosch im Stand des Weltladens: Der Einsatz der 85-Jährigen steht auf eine bemerkenswerte Weise für das Erfolgsgeheimnis der Mittelschwabenschau KRU. Sie wird ganz maßgeblich von Menschen geprägt, die auf eine vielfältige Weise ehrenamtlich tätig sind – und das oft über viele Jahrzehnte hinweg. Die bekannte Krumbacherin spricht von vielen schönen Begegnungen mit gut gelaunten Besuchern. Aber auch darüber, dass sie sich jetzt, nach vier Tagen KRU, auf etwas Ruhe freut.

Am Montag ist die Besucherzahl bei der KRU geringer als am Samstag oder Sonntag. Aber das bietet an den Ständen auch Gelegenheit zu längeren Gesprächen und den einen oder anderen guten „Ratsch“. Nicht zuletzt das macht den Reiz der KRU aus. Auch Besucher, die von auswärts kommen, sind immer wieder voll des Lobes über die familiäre Atmosphäre bei der großen Mittelschwabenschau.

Die KRU ist eine Gewerbeschau, aber noch weit mehr als das. Vier Tage lang präsentierten sich jetzt auf dem Gelände rund um den Stadtsaal beispielsweise auch Behörden, viele Vereine und andere Organisationen. Auch die Stadt war mit einem großen Stand auf der Bühne des Stadtsaals präsent. Viele Besucher kamen in den vergangenen Tagen mehrfach auf die KRU. Und bei nahezu sommerlichen Temperaturen wurde die Stimmung gewissermaßen zu einem angenehmen „Selbstläufer“.

