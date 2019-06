Kätzin und ein Mischlingswelpe sind zu vermitteln

In der Bahnhofstraße in Krumbach ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt, der Schaden liegt bei 15.000 Euro.

Schadensträchtiger Unfall an Krumbacher Kreuzung

Mächtig gekracht hat es in Krumbach an der Kreuzung in der Raunauer Straße am Montag. Eine Frau wurde dabei verletzt.