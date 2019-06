vor 21 Min.

Kammer-Konzert in St. Michael

Streichquintett des Günzburger Kammerorchesters spielt zugunsten der Kirchen- und Orgelsanierung

Einen Ohrenschmaus der besonderen Art bietet das Streichquintett des Günzburger Kammerorchesters am Sonntag, 7. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael zu Krumbach. Bernhard Büsch, Severine Pehl (Violinen), Peter Galbatsch, Peter Kovac (Violen) und Angelika Engstler (Violoncello) spielen dabei äußerst selten zu hörende Kompositionen von W. A. Mozart, nämlich das Quintett Nr. 3 in C-Dur (KV 515) sowie das Quintett Nr. 5 in D-Dur (KV 593).

Es handelt sich dabei um grandiose Meisterwerke von geradezu sinfonischen Dimensionen für eine Besetzung, die Mozart erst in seinen letzten Lebensjahren, aber auf der absoluten Höhe seiner Schaffenskraft für sich entdeckt und deshalb sogleich mit atemberaubender Perfektion ausgeführt hat. Es sind stilbildende Werke, an denen kein Komponist, der für diese Besetzung schreiben will, vorbeikommt. Entsprechend gewaltig sind auch die spieltechnischen und musikalischen Anforderungen, die Mozart an die Musiker stellt. Kein Wunder also, dass man die Stücke nur höchst selten live zu hören bekommt.

Umso verdienstvoller ist es, dass sich die Günzburger Musiker dieser Werke annehmen, um so dem Krumbacher Publikum einen ganz besonderen Kunstgenuss zu verschaffen. Der Krumbacher Komponist, Thomas Bäurle, hat sich eingehend mit den Quintetten befasst und wird eine kurze Einführung geben.

Der Eintritt ist frei, um großzügige Spenden zugunsten der Kirchen- und Orgelsanierung wird gebeten.

