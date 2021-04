Kann das Freibad in Krumbach trotz Corona öffnen?

Plus Die Vorbereitungen im Freibad in Krumbach laufen auf Hochtouren. Bezüglich der Corona-Regeln gibt es aber noch viele Fragezeichen. Die Verantwortlichen sind trotzdem zuversichtlich.

Die Hallenbadsaison ist in Krumbach in diesem Jahr ins Wasser gefallen. Die veraltete Lüftungsanlage in dem Gebäude am Sportzentrum hat den Wasserratten in Kombination mit der Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Auflagen seien mit der Infrastruktur schlicht nicht einzuhalten gewesen, hieß es im Herbst vonseiten der Verantwortlichen. Höchste Zeit also, den Badespaß zumindest im Freien wieder voranzutreiben. Deshalb wurde nun ein etwas früherer Start in die Freibadsaison als gewöhnlich ins Auge gefasst. Doch auch dieses Unterfangen gestaltet sich offenbar schwierig.

Zum einen ist da das Wetter. Der Frühling hat zwar offiziell bereits begonnen und sich teils auch schon von seiner warmen und sonnigen Seite präsentiert. Aktuell macht der April seinem Namen allerdings alle Ehre. Die Witterung ist wechselhaft und die Temperaturen bewegen sich noch allzu häufig im einstelligen Grad-Celsius-Bereich. „Die Kälte ist für das Freibad ein Problem“, sagt Bürgermeister Hubert Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn die Freizeiteinrichtung in Krumbach nutze zum Beheizen der Becken Wärmepumpen, berichtet Fischer, und die werden mit Wasser aus der Kammel gespeist. Und aktuell liege eben – adäquat zur Außentemperatur – auch die Wassertemperatur des Flusses noch im unteren einstelligen Bereich. Das mache das Beheizen der Becken derzeit noch unmöglich, erklärt Fischer: „Denn es besteht die Gefahr, dass die Leitungen bei einem Betrieb der Wärmepumpen gefrieren.“

Freibad trotz Corona? Bürgermeister spricht sich für eine Öffnung aus

Zum anderen ist da noch immer die Corona-Pandemie. Es gilt bekanntlich noch bis mindestens 9. Mai der Lockdown. „Selbst wenn es schön warm wäre, dürften wir das Freibad nicht öffnen“, bringt es der Bürgermeister auf den Punkt. Diesen Umstand, dass das Freibad bei warmem Wetter trotz Hygienekonzept und Kontrollen geschlossen bleiben muss, sieht Fischer übrigens nicht ganz unkritisch: „Wir alle wissen, dass die Leute dann an öffentliche Gewässer ausweichen. Am Weiher liegt man dann unkontrolliert eng beieinander. Das kann nicht Sinn der Sache sein“, sagt er. Denn an den Seen gebe es keine Aufsicht, die die Abstände kontrolliert und die Anzahl der Badegäste mit der Fläche der Liegewiese abgleicht. Die politischen Entscheidungsträger, so Fischer, müssten sich ins Bewusstsein rufen, dass Maßnahmen auch Reaktionen hervorrufen. „Das darf nicht einfach verdrängt werden, darüber sollte man durchaus auch einmal nachdenken“, gibt er zu bedenken.

Unabhängig davon wird die Badesaison im Krumbacher Freibad schon jetzt vorbereitet, wie Werksleiter Martin Strobel berichtet. „Die Bademeister sind schon fleißig am Arbeiten“, sagt er. Sie reinigen die Becken und bringen die Außenanlagen auf Vordermann. „Wir schauen, dass wir startklar sind, wenn wir – wann auch immer – wieder öffnen dürfen“, fasst Strobel zusammen. Diese Arbeiten seien um diese Zeit auch ohne Corona üblich. „Es läuft auch in diesem Jahr nicht anders als sonst“, sagt der Werksleiter.

60.000 Besucher zählte das Freibad in Krumbach im vergangenen Jahr

Zumindest bisher. Denn was bedeutet die zweite Saison mit Corona für das Freibad? Klar ist bislang eigentlich nur: Die Eintrittspreise sollen nicht erhöht werden. Ein Blick in das vergangene Jahr verrät jedoch: Wegen der Corona-Einschränkungen hatte das Bad 2020 erst Anfang Juni geöffnet. Rund 60.000 Besucher strömten dennoch insgesamt ins Krumbacher Freibad – trotz Pandemie. Die großzügigen Grünflächen des Bades, die auch die Besucher zu schätzen wissen, sind in diesen Zeiten ein Vorteil. Eine Fläche von 35.000 Quadratmetern steht den Gästen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr mussten pro Badegast zehn Quadratmeter Platz vorgehalten werden. Maximal 3100 Badegäste waren so gleichzeitig zugelassen. Diese Zahl hatten die Verantwortlichen sicherheitshalber auf 2500 reduziert. Ähnlich könnte die Situation auch in diesem Jahr aussehen.

Im Herbst vergangenen Jahres hat das Krumbacher Freibad neue Umkleidekabinen bekommen. Foto: Josef Reitmayer (Archiv)

Die genauen Regeln allerdings sind noch unklar, weiß auch Strobel: „Gegebenenfalls müssen wir unser Konzept noch mal anpassen. Aber das ist alles sehr kurzfristig. Wir haben das aber auch im vergangenen Jahr hingebracht, deshalb bin ich auch diesmal zuversichtlich.“

