Kaplan feierlich verabschiedet

Verabschiedung von Kaplan Pater Joseph in Thannhausen: Bei ihm bedankte sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Müller.

Pater Joseph war seit Februar in Thannhausen aktiv

Vor Kurzem verabschiedete die Thannhauser Pfarrgemeinde ihren bisherigen Kaplan Pater Joseph Mallavarapu OCD. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Müller bedankte sich bei ihm im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst, den er selbst zelebriert hatte, für sein wertvolles Wirken in der Mindelstadt seit Februar 2020. Gleichzeitig wünschte sie ihm alles Gute und Gottes reichen Segen für seine neue Aufgabe als Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhausen.

Leider war der Beginn seines Wirkens überschattet von der Corona-Pandemie, sodass er seinen Dienst anfangs nicht voll ausüben konnte und auch keine öffentlichen Gottesdienste feiern durfte. Pater Joseph habe jedoch laut Frau Müller in dieser schweren Zeit die Stellung gehalten und sie bedankte sich daher bei ihm für sein Durchhaltevermögen und für alles, was er für die Pfarrei getan habe. Zum Abschluss überreichte Barbara Müller ihm noch ein kleines Geschenk als Erinnerung an die Thannhauser Pfarrei. Zusätzlich trug Anita Horn noch ein Lied mit musikalischen Wünschen vor, die von Frau Renate Schindler verfasst worden waren.

Schließlich ließ es sich Pater Joseph nicht nehmen, allen zu danken, die ihm bei der Ausübung seines Dienstes in Thannhausen geholfen haben, insbesondere dem Kirchenpfleger Josef Kirschenhofer, der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Barbara Müller, allen weiteren hauptamtlichen Mitarbeitern, aber auch den Ministranten und der Organistin Anita Horn für die schöne Gestaltung der Heiligen Messe. Gleichzeitig bat er jedoch auch darum, für ihn zu beten, damit er seine neue Aufgabe in Pfaffenhausen nach der Vorsehung und auch nach der Gnade Gottes bewerkstelligen könne. (zg)

