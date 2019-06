00:33 Uhr

Karten für LaBrassBanda gewinnen

Verlosung für Konzert in Ellzee läuft noch bis Freitag

Auf dem Bezirksmusikfest in Ellzee geben sich engagierte Musiker die Klinke in die Hand. Am Mittwoch, 19. Juni, spielt eine besonders erfolgreiche Band: LaBrassBanda. Die Brass-Gruppe spielt ab 20 Uhr. Wir verlosen drei Mal zwei Karten für diesen Auftritt. Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie eine E-Mail an unsere Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Betreff Brass. Hinterlassen Sie dabei Namen und Telefonnummer. Das Gewinnspiel läuft noch bis Freitag, 14. Juni, um 12 Uhr. Gewinner werden per Mail kontaktiert. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz sowie unter 0821/777-2355. (mn)

