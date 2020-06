vor 21 Min.

Kater Anton und zwei Kaninchen

Ein verschmuster Kater und zwei unzertrennliche Kaninchen sind auf der Suche

Dieses Mal stellen wir wieder Tiere aus dem Tierheim Weißenhorn vor, die ein neues Zuhause suchen.

kam als schwer verletzter Fundkater ins Tierheim und eines seiner Hinterbeine musste amputiert werden. Er ist ein sehr ausgeglichener und verschmuster Zeitgenosse, und auch mit seinem Handicap kommt er super zurecht. Das Einzige, was ihn momentan sehr stört, ist dieser „unnötige“ Halskragen, den er noch ein bisschen tragen muss, was sein Blick deutlich zu verstehen gibt.

Anton wartet nun nur noch sehnsüchtig darauf, dass er bei lieben Dosenöffnern einziehen darf, die sich nicht von seiner Behinderung abschrecken lassen. Anton ist etwa 2010 geboren und einfach ein lieber Kerl.

Flecki (braun-schwarz) und Hübi (weiß-schwarz) sind jetzt schon seit März 2020 im Tierheim. Sie sind ein eingeschweißtes Team, darum sollten sie nur zusammen vermittelt werden. Leider scheitert die Vermittlung immer an Hübi’s Zahnfehlstellung. Ihm müssen regelmäßig die Schneidezähne gekürzt werden, was er sich aber geduldig gefallen lässt, da er es bereits von klein an gewöhnt ist. Jetzt hoffen das Tierheim, dass die beiden trotz Hübi’s Handicap endlich ein Zuhause bekommen mit viel Platz, wo sie nach Herzenslust Buddeln und Haken schlagen können.

Flecki ist etwa vier und Hübi etwa drei Jahre alt, beide Kaninchen sind kastriert und gegen RHD, RHD-2 und Myxomatose geimpft. (pm)

Ulmer Straße 31, Weißenhorn, Telefon 07309/425282 (direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr), ab sofort unter Einhaltung der angeordneten Corona-Schutzmaßnahmen wieder zu den Besuchszeiten von Freitag bis Sonntag von jeweils 14 bis 16 Uhr geöffnet.

