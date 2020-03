16:17 Uhr

Katze durch Luftgewehr schwer verletzt

Am Sonntag fand ein Anwohner das Tier. Es ist in einem kritischen Zustand. Die Polizei bittet um Hinweise.

In den Vormittagsstunden am Sonntag fand ein Anwohner am Wasserberg in Deisenhausen auf seinem Grundstück eine verletzte Katze. Der Mann verständigte den Eigentümer, der die Katze in eine Tierklinik brachte.

Dort wurde im Körper des Tieres das Projektil eines Luftgewehrs festgestellt. Die Katze befindet sich in einem kritischen Zustand. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 entgegen.

