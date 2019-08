vor 21 Min.

„Katzenhirn, Füchsle und Krumbad“ mit dem Rad

Welche Höhepunkte unsere anspruchsvolle und gleichermaßen reizvolle 100-Kilometer-Tour bereithält.

Von Peter Bauer

Tourensteckbrief

Kategorie: Rennradtour.

Schwierigkeitsgrad: 4 von 5.

Start/Ziel: Krumbach, Parkplatz am Westfriedhof.

Anfahrt: Der Westfriedhof ist über die Bundesstraße B 300, die durch Krumbach führt, gut erreichbar. Streckenlänge 100,6 Kilometer.

Höhenmeter: 1121 Meter.

Belag: Wir sind in der Regel auf asphaltierten Nebenstraßen und Radwegen unterwegs. Nur bei der Abfahrt von Hellersberg ist ein kurzes Stück (rund 400 Meter) geschotterter Weg zu überwinden.

Geeignet für ... 100 Kilometer, rund 1000 Höhenmeter: Wer ab und zu in solchen Bereichen mit dem Rad unterwegs ist, kann die Fahrt entspannt in Angriff nehmen. Denkbar ist auch eine gemütlichere Variante mit E-Bike.

Zeit: Mit Blick auf die Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten sollte man sich einen ganzen Tag reservieren.

GPS-Daten zur Tour: Die finden Sie hier.





Am flachen Ostrand der Stauden ist Radeln ein entspannter Genuss. Im Hintergrund die Kirche von Kirchsiebnach. Die GPS-Daten zur Tour gibt es unter www.mittelschwaebische-nachrichten.de Bild: Peter Bauer

Unsere Runde

Eine Fahrt nach Katzenhirn? Natürlich hat allein dieser ungewöhnliche Name einen gewissen Reiz. Der kleine Ort ist eine wichtige Zwischenstation bei dieser Tour auf abgelegenen Wegen durch mehrere Landkreise. Zum Finale sind wir in den sogenannten „Stauden“ unterwegs. Die „Stauden“ – auch das ist ja ein durchaus besonderer Name – werden zurecht oft als Erholungslandschaft bezeichnet. Doch Fakt ist auch, dass uns die hügelige zweite Hälfte dieser Radtour durch die „Stauden“ auf dem Rad einiges abverlangt.

Mehr Informationen zu dem ungewöhnlichen Ortsnamen Katzenhirn finden Sie hier:

Katzenhirn? Todtenweis? Experten erklären, woher schwäbische Ortsnamen kommen

Zwischenziel erreicht: Station in Katzenhirn im Unterallgäu. Bild: Peter Bauer

Mitunter giftig sind die Anstiege wie etwa der „Prügelberg“ (er heißt wirklich so) mit 18 Prozent in Schwabegg. So kann man es sich durchaus vorstellen, die Tour einfach umgekehrt zu fahren, also zunächst die hügeligen „Stauden“ in Angriff zu nehmen und dann über flache Passagen im Unterallgäu Richtung Krumbach zurückzurollen. Unser Planer dieser Runde, der begeisterte Rennradfahrer und „Tourentüftler“ Dr. Hans-Peter Hadry, hat sich aber in diesem Fall für eine herausfordernde zweite Hälfte entschieden. An dieser Stelle möchten wir weitgehend seine „Originaltour“ präsentieren.

Die hält kulturell viel bereit. Unter anderem die kleine Wallfahrtskirche in Kirchsiebnach mit Einkehrmöglichkeit im Gasthaus Füchsle und natürlich zum Finale das Krumbad, das als ältestes Heilbad Schwabens gilt. Die Einkehrmöglichkeiten bei dieser Tour sind schlichtweg erstklassig und zum Finale geradezu geballt. Auch das lässt eine harte zweite Hälfte durchaus reizvoll erscheinen. Bei allen Hügeln: Die „Stauden“ sind und bleiben ein Klasse-Naturerlebnis. Und wer öfter auf dem Rad sitzt, schafft auch diese Tour. Mittlerweile gibt es ja auch eine gemütlichere Alternative: das E-Bike.





Unsere Tour ist fast exakt 100 Kilometer lang und vor allem in der zweiten Hälfte sind einige satte Anstiege zu bewältigen. Bild: Christian Beinhofer

Der Weg in Kürze

Start/Ziel: Die Tour beginnt und endet am Krumbacher Westfriedhof.

Kammeltal-Radweg: Wir rollen auf dem gut ausgeschilderten Kammeltal-Radweg nach Süden. Stationen sind unter anderem Aletshausen und Breitenbrunn.

Weilbach: Dann nach Osten nach Weilbach. Weiter auf Nebenwegen über Unterrieden, Oberrieden, Unterkammlach, Oberkammlach, Kirchstetten, Stetten und über die A 96 nach Gernstall und Apfeltrach.

Katzenhirn: Über Mindelau wird Katzenhirn erreicht. Der seltene Name geht laut einem Münchner Forschungsprojekt wohl auf einen Hügel zurück, der der Form eines Katzenschädels ähnelte.

Türkheim: Weiter über Kirchdorf und Oberrammingen (rechts von uns liegt der Allgäu-Skyline-Park) nach Türkheim.

Ettringen/Kirchsiebnach: Durchs Türkheimer Zentrum (das unter anderem mit dem Schlossgarten zum Verweilen einlädt) über die Augsburger Straße nach Norden Richtung Ettringen. Dann rechts auf die Ettringer Straße und nach rund 300 Metern nach links auf eine asphaltierte schmale Trasse, auf der wir Ettringen erreichen. Hier Richtung Tussenhausen und dann rechts in die Welfenstraße und nach Siebnach und Kirchsiebnach.

Schwabegg/Walkertshofen: Weiter nach Schwabegg. Wer möchte, kann sich hier am 18 Prozent steilen „Prügelberg“ versuchen.

In Schwabegg geht es einen steilen Anstieg hinauf. Bild: Peter Bauer

Weitere Stationen: Konradshofen, Grimoldsried, Walkertshofen. Bayersried-Ursberg Über Oberrothan, Gumpenweiler, Lauterbach und Memmenhausen hinauf ins reizvoll gelegene Hellersberg. Über Nachstetten und Burg erreichen wir Bayersried-Ursberg.

Finale: Über Edenhausen und das Krumbad erreichen wir den Ausgangspunkt. Orientierung Vor allem im ersten Teil bis Kirchsiebnach ist die Orientierung nicht immer leicht. Die GPS-Daten sind sehr hilfreich. Ebenso zu empfehlen ist eine gute Radkarte.

Bei sind wir in hügeligem Terrain unterwegs.

Tipps für unterwegs

Einkehr

Gasthaus Füchsle Kirchsiebnach: Öffnungszeiten: Täglich ab 11 Uhr. Sonntags ab 10 Uhr. Von Mai bis Mitte Oktober jeden Tag geöffnet. November bis April: Dienstag und Mittwoch Ruhetag. Telefon: 08249/13 10. Internet: www.beim-fuechsle.de.

Klosterbräuhaus Ursberg: Öffnungszeiten: Täglich durchgehend von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Telefon: 08281/9989-0. Internet: www.klosterbraeuhaus.de.

Löwenhof Edenhausen: Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag von 17 Uhr bis 21 Uhr. Sonntag 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Dienstag Ruhetag. Telefon: 08282/2121. Internet: www.gasthof-guenzer.de.

Landgut Adler Edenhausen: Öffnungszeiten: Montag ab 17 Uhr, Dienstag Ruhetag, Mittwoch ab 10 Uhr, Donnerstag Ruhetag Freitag, Samstag, Sonntag ab 10 Uhr Telefon: 08282/4490. Internet: landgut-adler.de.

Das Krumbad, dessen legendäre Ursprünge bis ins Jahr 1390 zurückreichen, gilt als das älteste Heilbad Schwabens. Bild: Peter Bauer

Krumbad-Restaurant: Öffnungszeiten: Täglich von 7.30 Uhr bis 21 Uhr. Telefon: 08282/906-175 Internet: www.krumbad.de

Kultur

Wallfahrtskirche St. Georg Kirchsiebnach: Neubau von 1718/19 nach Plänen des Ettringer Baumeisters Michael Stiller.

Krumbad: Seine legendären Ursprünge reichen bis 1390 zurück.

Natur

Erholungslandschaft „Stauden“: So mancher Anstieg ist steil, aber hier können wir die Stille intensiv genießen.

