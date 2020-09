vor 51 Min.

„Kauf’ eins mehr“ in Krumbach

Rotarier unterstützen den Tafelkreis

Es ist wieder soweit: Am 10. Oktober zwischen 9 und 16 Uhr stehen die Mitarbeiter des Offenen Tafelkreises und des Rotary Clubs Krumbach wieder vor den meisten Krumbacher Supermärkten und bitten um Unterstützung. An diesem Samstag können die Kunden nicht nur für sich selbst einkaufen –sondern auch für andere. „Kauf’ eins mehr!“ heißt die vom Rotary Club Krumbach und dem Offenen Tafelkreis initiierte Aktion, die schon in den vergangenen Jahren ein großer Erfolg war.

Wenn die ersten Lebkuchen in den Supermärkten Einzug halten, rückt die Zeit für unzählige Spendenaufrufe wieder näher – und meist wird um Geldspenden gebeten. Die „Kauf’ eins mehr“-Aktion ist anders: Hier haben alle die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Lebensmittel sie für die Krumbacher Tafel spenden und das Winterlager wieder füllen möchten. Am besten für die Lagerhaltung geeignet sind lang haltbare Waren wie Zucker, Mehl, Reis und Nudeln. Aber auch Obst- und Gemüsekonserven sowie Kaffee, Tee, Marmelade oder Hygieneartikel wie Seife oder Zahnpasta bieten sich an.

„Kaufen Sie also am 10. Oktober bei ihrem Wochenendeinkauf einfach eins mehr ... oder auch zwei oder drei“, bitten die Rotarier. „Ihre Hilfe kommt garantiert in Krumbach an.“ Dafür sorgen die Mitglieder des RC Krumbach und die Mitglieder des Offenen Tafelkreises, die sich schon jetzt bedanken. (pm)

Themen folgen