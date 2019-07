vor 24 Min.

Keilerei und Beamtenbeleidigung in einer Thahauser Kneipe

Wegen einer Schlägerei wurde die Polizei am Mittwochabend in eine Kneipe in Thannhausen gerufen.

Ein 40-Jähriger Mann hielt die Polizei am Mittwochabend in Thannhausen ziemlich auf Trab.

Von Annegret Döring

Zu einer Körperverletzung kam es am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zwischen einem 40-jährigen und einem 60-jährigem Mann in einer Kneipe in Thannhausen. Als die Streifen der Polizei Burgau und der Polizei Krumbach hinzukamen, war der 40-Jährige schon nicht mehr da, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Während der Aufnahme des Sachverhalts kam er jedoch zurück und folgte den Weisungen der Beamten nicht. Daher nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte der Mann einen der Beamten mehrmals. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung, so die Polizei.

