vor 26 Min.

Kein Führerschein und Drogen

Zwei Pkw-Fahrer mussten am Dienstag ihre Autos in Krumbach und Neuburg stehen lassen.

Bei zwei Verkehrsteilnehmern wurde am Dienstag durch Beamte der Polizeiinspektion Krumbach die Weiterfahrt unterbunden. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 15 Uhr in Neuburg konnte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Führerschein des Fahrers nach einer Trunkenheitsfahrt bereits im Dezember 2019 sichergestellt worden war, so die Mitteilung der Polizei. Gegen 23.50 Uhr waren bei einem 20-jährigen Fahrer in Thannhausen dann drogentypische Ausfallerscheinungen festzustellen. Auf Nachfrage räumte der Betroffene einen Konsum von Marihuana in den vergangenen Tagen ein, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Pkw musste er anschließend stehen lassen, teilte die Polizei mit. (pm)

Themen folgen