Kein Handball, Fußball auf der Kippe: Corona legt den Sport lahm

Der Handball-Verband lässt den kompletten Spielbetrieb ruhen, viele Fußballer sind verunsichert. Ein Großereignis soll ohne Zuschauer über die Bühne gehen.

Von Alexander Sing

Das Coronavirus trifft die Region jetzt mit voller Wucht, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bekommt jetzt auch der Sport zu spüren. Spiele werden abgesagt, teilweise pausieren die Ligen bayernweit, es herrscht eine große Verunsicherung. Ein Überblick.

In den Hallen in der Region fliegt bis auf Weiteres kein Ball. Das teilte der Bayerische Handballverband (BHV) am Donnerstagnachmittag mit. Damit sind unter anderem die anstehenden Heimspiele des VfL Günzburg und des TSV Niederraunau abgesagt. Auch das Spiel der Günzburger A-Junioren in der Pokalrunde der Bundesliga findet nach Auskunft von Trainer Stephan Hofmeister nicht statt. Die Entscheidung des Deutsche Handballbunds ( DHB) gelte aber vorerst nur für diesen Spieltag.

BHV will bis spätestens 19. April entscheiden, wie es weitergeht

In Bayern wird der Spielbetrieb im Kinder- und Jugendbereich für diese Saison dagegen komplett eingestellt, bei den Erwachsenen wird spätestens am 19. April entschieden, wie es weitergeht.

Auch über die Saisonwertungen in den jeweiligen Ligen wird bis dahin entschieden. Darüber hinaus empfiehlt der BHV, den Trainingsbetrieb vorerst einzustellen. „Hierbei sollte jedoch vor allem ein enger Austausch mit den örtlichen Gesundheitsämtern und -behörden stattfinden. Dabei gilt es stets das Thema mit Bedacht und Besonnenheit anzugehen“, heißt es in dem Rundschreiben.

Fußballverband BFV berät über Spielabsagen

Auf eine solch klare Anweisung vom Verband warten die Fußballer bisher vergeblich. Während die Profis vor leeren Rängen kicken (Bundesliga) oder die Spieltage komplett verlegt werden (Dritte Liga), herrscht bei den Amateurkickern Verunsicherung. Denn der Spielbetrieb in den unteren Ligen soll, Stand heute, normal laufen. Lediglich Spieler, die sich zuletzt in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sollen nach Anweisung des Bayerischen Fußballverbands (BFV) nicht eingesetzt werden.

Henning Tatje hofft, dass der BFV seine Einstellung angesichts der aktuellen Ereignisse noch einmal überdenkt. Der Abteilungsleiter des SC Ichenhausen würde am Samstag mit seinen Landesliga-Kickern zum Auswärtsspiel in Neuburg/Donau antreten. „Ich wäre froh, wenn wir es absagen könnten. Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber Zuschauern und Spielern.“ Hinzu komme, dass ein SCI-Spieler sich laut Tatje in Quarantäne befindet, weil er Kontakt zu einem Infizierten hatte. Der Spieler sei aber danach nicht mehr im Training gewesen und zeige bisher keine Symptome, so der Abteilungsleiter.

SC Bubesheim wünscht sich Ansage vom BFV

Auch der SC Bubesheim soll an diesem Wochenende eigentlich wieder aufs Feld. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Nord bestreitet ein Nachholspiel beim BC Adelzhausen. Abteilungsleiter Karl Dirr hofft auf eine Entscheidung vom Verband. „Man kann nicht zur Tagesordnung übergehen, aber diese Entscheidung muss zentral getroffen werden.“ Bisher berief sich der BFV darauf, dass nur Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt werden sollten und die Verantwortung bei den Behörden vor Ort läge.

Am Donnerstagnachmittag gab der Verband dann per Pressemitteilung bekannt, dass am Freitagvormittag darüber entschieden wird, ob und wie der Spielbetrieb in Bayern am Wochenende stattfinden kann. Man wolle eine einheitliche Linie im Umgang mit der Verbreitung des Coronavirus finden.

Bundesliga-Rennen im Mountainbike wohl ohne Zuschauer

Auch die Premiere der Mountainbike-Bundesliga, die am 20. und 21. März erstmals in Krumbach und Obergessertshausen Station machen soll, steht auf der Kippe. Wie Cheforganisator Anton Sieber vom Veranstalter MSC Wiesenbach mitteilt, ist eine komplette Absage bisher nicht geplant. Allerdings wird es Einschränkungen geben. So sollen die Rennen ohne Zuschauer stattfinden, auch, um deutlich unter der Marke von 1000 Besuchern zu bleiben. „Wie wir das kontrollieren, wissen wir noch nicht genau“, räumt Sieber ein. „Aber für das Shorttrack-Rennen am Samstag in Krumbach haben wir von der Stadt grünes Licht bekommen.“

Als weitere Maßnahme wurde der Kids-Cup abgesagt, nur die gemeldeten Fahrer der U13 aufwärts werden antreten. Auch darf pro Fahrer maximal ein Betreuer mit anreisen. All das sei mit dem Gesundheitsamt und dem Verband abgesprochen, so Sieber. „Die Entscheidung liegt aber bei uns als Veranstalter. Aber die Sportler sind sich des Risikos bewusst. Wir denken, dass wir die Rennen unter diesen Vorsichtsmaßnahmen und der Einhaltung üblicher Hygieneregeln durchführen können.“

Schulsport komplett abgesagt

Es wäre das erste Mal, dass im Landkreis ein Bundesliga-Rennen stattfindet. Der Heimatverein von Olympia-Hoffnung Georg Egger hat sich in den vergangenen Jahren als Rennveranstalter deutschlandweit einen Namen gemacht.

Daneben hat Schulrat Robert Kaifer vom Staatlichen Schulamt Günzburg mit Sitz in Krumbach alle Sportveranstaltungen auf Schulamtsebene für dieses Schuljahr abgesagt. Das betreffe vor allem ein großes Fußball- und ein Handballturnier und Leichtathletikveranstaltungen im Sommer.

