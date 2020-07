00:31 Uhr

Keine Abschlussfeier, trotzdem glücklich

Absolventen der Ursberger Fachschulen bekommen ihr Abschlusszeugnis nach bestandener Prüfung

Zum Schuljahresende konnten 13 Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Altenpflege und 59 erfolgreiche Studierende der Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe ihr Abschlusszeugnis nach einem bewegten Schulhalbjahr in Händen halten. Leider wurde der lang ersehnte Moment der Zeugnisübergabe, auf den sie so lange und hart hingearbeitet hatten, nicht von einer Abschlussfeier gekrönt – geschuldet der Corona-Krise.

„Für die Schülerinnen und Schüler war es anstrengend, während der Corona-Pandemie zu lernen und dann unter erschwerten Bedingungen die schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen abzulegen“, fasst Leopold Rasch von der Berufsfachschule für Altenhilfe die Situation zusammen. Zumal sich die Ausbildung in der Altenpflege keineswegs nur auf theoretische Inhalte beziehe. „Der besondere Fokus lag während der gesamten drei Ausbildungsjahre nicht nur auf dem Erwerb solider pflegerischer Kompetenz, sondern vor allem darauf, den einzelnen alt gewordenen Menschen mit seiner Lebensgeschichte und seinen individuellen Besonderheiten wahrzunehmen und in seiner Lebenssituation ganzheitlich begleiten zu lernen“, so Rasch. Die Corona-Ausnahmezeit hielt seine Schützlinge jedoch nicht davon ab, fleißig zu lernen und Höchstleistungen zu bringen. So erreichte Silvia Bertele bei ihrer Abschlussprüfung den Notendurchschnitt 1,1 und war damit Jahrgangsbeste.

Ebenso bedauerlich war es für Studierende und Dozenten der Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie in diesem Jahr keine Abschlussfeier stattfinden konnte. Dieses Fachgebiet beschäftigt sich mit der Begleitung von Menschen mit Behinderung. Trotzdem führen von den insgesamt 59 Absolventinnen und Absolventen nun 39 den Titel als „staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger/innen“. Weitere 20 sind „staatlich anerkannte Heilerziehungspflegehelfer/innen“. In der Heilerziehungspflege erreichte Monica Witty mit 1,1 die beste Abschlussnote und schrieb zudem die beste Facharbeit in ihrem Jahrgang. Ausbildungsbeste im einjährigen Kurs der Heilerziehungspflegehilfe wurde Susanne Geiger mit einer Gesamtnote von 1,09. (pm)