Keine neuen E-Bike-Ladestationen in Krumbach gewünscht

Plus Die SPD stellt erneut einen Antrag für weitere Solartankstellen für elektrische Fahrräder innerhalb und außerhalb der Stadt. Die Meinungen dazu gehen allerdings auseinander.

Von Emil Neuhäusler

Wieder einmal stand kürzlich der Antrag der SPD- Stadtratsfraktion auf den Bau von Solartankstellen für E-Bikes auf der Tagesordnung des Bauausschusses der Stadt Krumbach. Doch fand sich dafür keine Mehrheit.

E-Bikes, stellte der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Fißl fest, seien die Gewinnung der Pandemie. Zu Corona-Zeiten wurde viel mehr Rad gefahren als sonst, begründete er seinen Antrag. Viele, vor allem die älter werdende Gesellschaft, entdeckten ihre Heimat zum ersten Mal mit dem Fahrrad, sehr viele mit dem E-Bike. Wenn Krumbach ein attraktiver Urlaubsort für E-Biker werden wolle, müsse ein passendes Angebot an Akku-Tankstellen geschaffen werden. Deshalb solle Krumbach mehrere solarbetriebene Tankstellen für E-Biker innerhalb und außerhalb der Stadt an sinnvollen Plätzen errichten. Sinnvoll heiße, an Stellen mit großartiger Aussicht oder an Sitzplätzen. Sie müssten nicht einmal an den Fahrradwegen gelegen, aber in den Tankstellen-Apps bekannt sein. Fißl betonte, es gehe ihm nicht um aufwendige Bauwerke, sondern um einfache Edelstahlsäulen mit Steckern für die verschiedenen Akkumodelle.

Eine E-Bike-Ladestation steht nun am Schlachthausparkplatz in Krumbach

Stadtbaumeister Björn Nübel stellte zur Beratung umfangreiche Informationen bereit. In der Stadt Krumbach sei aktuell eine E-Bike-Ladestation am Schlachthausparkplatz errichtet. Die Anlage sei an das Stromnetz angebunden und es könnten drei E-Bikes gleichzeitig geladen werden. Bei Elektrofahrrädern dauere es etwa drei bis fünf Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen sei. Idealerweise würden Tankstellen dort aufgestellt, wo Fahrradtouristen sowieso Halt einlegen. Aus Sicht der Stadtverwaltung wären folgende Standorte somit geeignet: Innenstadt, Freibad, Bahnhof und Schulen. Berücksichtigt werden müssten bei der Errichtung von Ladestationen neben bauordnungsrechtlichen Vorgaben auch Sicherheitskriterien wie Witterungs- und Diebstahlschutz. Diese ließen sich am besten in abschließbaren Ladeschränken umsetzen, in die weitere Leistungen wie Druckluft, Reparaturwerkzeuge, „Schlauchomat“, WLAN-Spot oder Beleuchtung integriert werden könnten. Der Anlagenpreis steige hier jedoch schnell in Richtung 30.000 Euro pro Anlage. Außerdem sei bei der Errichtung von Solar-E-Bike-Stationen eine ausreichende Fläche für die Solarelemente zwingend notwendig. Solche Anlagen ähneln daher stark in Aussehen und Kubatur an Bushaltestellen.

Krumbacher Stadtrat hält Geldausgaben für Ladestation für "nicht gut"

Nach Meinung von Stadtrat Manfred Pfeiffer müssten die Stationen da angebracht werden, wo die Leute bleiben bzw. übernachten, also an Hotels. Mit Zuschüssen an die Hoteliers könnte sichergestellt werden, dass die Ladestationen auch öffentlich zugänglich sind. Die Wende in der Diskussion brachte der, wie er bekannte, E-Bike-erfahrene Stadtrat Klemens Ganz. Biker aus der Umgebung bräuchten sicher keine Ladestation, die sorgten zu Hause für eine volle Batterie. Bei längeren Touren lade er selbst dort auf, wo er Speisen zu sich nehme oder übernachtete. Immer habe Ganz bisher die Möglichkeit zum Aufladen erhalten und Hotels würden immer mehr Garagen bereitstellen, in denen auch die Möglichkeit zum Aufladen bestehe. Wenn das nicht der Fall wäre, dürfe man die Batterien überall zum Aufladen mit auf die Zimmer nehmen. Ganz hält die Diskussion über die Ladestationen und die dafür notwendigen Geldausgaben für „nicht gut“. Dem pflichtete auch Bürgermeister Hubert Fischer bei mit der Empfehlung, das Thema zurückzustellen und die Situation in puncto Ladestationen langfristig zu beobachten. Damit gab es schließlich keine Einwände.

Ganz brachte abschließend noch vor, dass sich die Anlieger am Hopfenweg über zu schnelles Fahren beschweren und dafür auch die Schuld bei den neu installierten Parkverboten sehen. Denn bisher sei der Verkehr durch parkende Autos entschleunigt worden. Bürgermeister Fischer hielt dem entgegen, dass Parkverbote nur dort als optische Verstärkung angebracht wurden, wo das Parken sowieso verboten wäre. Er stellte aber eine weitere Verkehrszählung und Verkehrsmessung in Aussicht.

