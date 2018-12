11:11 Uhr

Kellerbrand in Thannhausen: Haus bleibt vorerst unbewohnbar

Am späten Donnerstagabend brach in Thannhausen ein Kellerbrand aus.

In der Eichbergstraße ist ein Brand ausgebrochen. Ein Rauchmelder verhinderte wohl Schlimmeres.

Von Christian Gall

Am späten Donnerstagabend brach in einem Haus in der Thannhauser Eichbergstraße ein Brand in einem Kellerraum aus. Die beiden Bewohner, 68 und 81 Jahre alt, wurden durch einen Rauchmelder rechtzeitig gewarnt - sie verließen das Haus, noch bevor die herbeigerufene Feuerwehr eintraf.

Rauchmelder warnt die Bewohner rechtzeitig

Die Bewohner wurden von den Rettungsdienst vorsorglich behandelt, da bei ihnen eine Rauchgasvergiftung vermutet wurde. Zur Beobachtung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht, wie Claus Schedel, Sprecher der Polizeiinspektion Krumbach sagt: "Dabei handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Personen sind nicht schwer verletzt." Die erwachsene Tochter der Bewohner, die ebenfalls in dem Haus wohnt, war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

Bei ihrem Einsatz entdeckten die Feuerwehrleute im stark verrauchten Keller des Hauses eine brennende Elektroverteilung, die sie löschten - ein Fehler in der Stromverteilung war laut Polizei wohl der Brandauslöser.

Die Stromverteilung ist völlig zerstört

Aufgrund der völlig zerstörten Elektroverteilung, des stark reizenden Brandrauches - auch nach Durchlüftung durch die Feuerwehr - sowie der entstandenen Verrußung ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden beträgt rund 15.000 Euro.

