vor 22 Min.

Flugzeug lässt Kerosin ab - Menschen sind verunsichert

Ein Pilot ließ über dem Kreis Günzburg Kerosin ab - das passierte nicht zum ersten Mal. Nun fordern Bürger und Politiker bessere Aufklärung - wie das gehen soll.

Von Stefan Reinbold

Dass ein Frachtflugzeug am vergangenen Sonntag mehrfach über Krumbach und den südlichen Landkreis Günzburg kreiste und dabei rund 50 Tonnen Kerosin durch einen sogenannten Treibstoffschnellablass versprühte, hat viele unserer Leser verunsichert. Neben sarkastischen Bemerkungen war auch die Frage zu hören, ob man die Bevölkerung nicht warnen müsse, wenn ein Flugzeug Treibstoff versprüht. Bislang ist das nicht der Fall. Ein sogenannter fuel dump geschieht ausschließlich in Notsituationen, wenn beispielsweise nach dem Start technische Probleme auftreten, die einen sicheren Weiterflug nicht gewährleisten; oder ein Passagier einen Herzinfarkt erleidet. Ob ein solcher Notfall vorliegt, entscheidet allein der Pilot. Vor allem bei größeren Maschinen – im aktuellen Fall handelt es sich um eine Boeing 747 – ist das Gewicht ist mit den noch vollen Treibstofftanks deutlich zu groß, um sicher landen zu können. Daher wird tonnenweise Kerosin über einem Gebiet, das die Flugsicherung zuweist, abgelassen. In den vergangenen Jahren war das häufiger der Luftraum über Mittelschwaben.

Stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, zeigte sich „entsetzt“ angesichts des aktuellen Vorfalls. Nachdem bereits im vergangenen Sommer bekannt wurde, dass in den Jahren 2010, 2015 und 2016 insgesamt 101 Tonnen Kerosin im Luftraum über Thannhausen abgelassen wurden, habe sie damals an das Umweltministerium geschrieben, um ein Verbot zu erwirken. „Es kann doch nicht sein, dass immer die gleiche Region aufgesucht wird“, ärgert sich die Kreispolitikerin. „Das finde ich in Anbetracht der fehlenden Studien zu den Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung mehr als bedenklich.“ Wiesmüller-Schwab will sich erneut ans Umweltministerium wenden, um wenigstens Messstellen einzurichten und zu „klären, was das eigentlich für die Menschen bedeutet.“ Ein weiterer Punkt, der sie stört, ist, dass der Grund für einen sogenannten fuel dump nicht schriftlich dokumentiert werden müsse. Sie werde ihr Anliegen auch beim Verkehrsministerium vorbringen und die Angelegenheit noch einmal mit dem Landrat besprechen.

Themen Folgen